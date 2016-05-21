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Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"

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Старый Вчера, 22:59
#1
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Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
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Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"


Проект Nonda привлек 231 % желаемых инвестиций и создаст устройство по контролю давления в шинах автомобиля

Стартап-компания Nonda из США привлекла 46 290 долларов инвестиций на краудфандинговой площадке Indiegogo. Nonda хочет создать устройство для контроля давления в шинах автомобиля, называться оно будет Smart Tire. Стартап смог собрать 231 % желаемых инвестиций, тогда как первоначально рассматривалась сумма в 20 тысяч долларов. Инвесторами выступили 388 человек из разных стран.

Устройство ZUS Monitor Смарт Tire представляет из себя 4 ниппельных датчика с помощью которых получаются ежесекундные данный давления в шинах колеса автомобиля. Для более точного определения берутся сразу несколько характеристик основные из которых это давление и температура. Датчики синхронизируются с основным модулем который подключен к сети интернет. Скачав приложение и авторизовавшись к своему модулю вы можете видеть наглядно давление в каждой из 4 шин. Если даже давление начнет падать вам придет оповещение на смартфон и вы сможете визуально проконтролировать чем вызвано снижение давление в колесе. Такой контроль может снизить расход топлива и значительно сохранить износ резины. Так же благодаря своевременному обнаружению утечки воздуха можно сохранить жизнь, так как при спущенном 1 колесе машина находится в неустойчивом положении особенно при торможении, что может привести к аварии.


Дополнительно главный контроллер обладает датчиком противоугонной защиты. Если ваше авто угнали вы сможете легко найти его по gps навигации. Создатели утверждают, что такие датчики очень важны, так как в современных автомобилях очень сложно отличить шины которые уже начали спускать, от шин с нормальным давлением.

Приложение является уникальным решением, так как оно хранит вашу историю как давление так и изменений температурных режимов, благодаря чему может легко определить утечку воздуха с колес. Датчики на колесах обеспеченны противоугонным комплектом, по этому злоумышленнику не удастся снять их с ваших колес


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
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BiziAlen (Вчера)
Старый Вчера, 23:25
#2
Профессионал
 
Имя: Ярослав
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
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Re: Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"
А разве раньше систем для контроля и авто подкачки шин не существовало?
grebnev на форуме  
Старый Вчера, 23:28
#3
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Имя: Aleksandr
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Re: Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"
Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
А разве раньше систем для контроля и авто подкачки шин не существовало?
Сейчас вон к дипломату привяжут ручки как у рюкзака и все - СТАРТАП )
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BiziAlen на форуме  
Старый Вчера, 23:30
#4
Профессионал
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 1,138
Благодарностей: 281
УГ: 2
КП: 0.125
Re: Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Сейчас вон к дипломату привяжут ручки как у рюкзака и все - СТАРТАП )
В принципе да , тут принцип похож, вместо замшелых манометров и полумеханической системы современные технологии, но принцип то тот же.
grebnev на форуме  
Старый Вчера, 23:31
#5
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 2,270
Благодарностей: 1,331
УГ: 56
КП: 0.691
подарки
Re: Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"
Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
В принципе да , тут принцип похож, вместо замшелых манометров и полумеханической системы современные технологии, но принцип то тот же.
Ну да, удобно когда все на смартфон приходит )
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Метки
автомобиль, инвестиции, краудфандинг, стартап
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