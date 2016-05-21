Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire"

Проект Nonda привлек 231 % желаемых инвестиций и создаст устройство по контролю давления в шинах автомобиля
Стартап-компания Nonda из США привлекла 46 290 долларов инвестиций на краудфандинговой площадке Indiegogo. Nonda хочет создать устройство для контроля давления в шинах автомобиля, называться оно будет Smart Tire. Стартап смог собрать 231 % желаемых инвестиций, тогда как первоначально рассматривалась сумма в 20 тысяч долларов. Инвесторами выступили 388 человек из разных стран.
Устройство ZUS Monitor Смарт Tire представляет из себя 4 ниппельных датчика с помощью которых получаются ежесекундные данный давления в шинах колеса автомобиля. Для более точного определения берутся сразу несколько характеристик основные из которых это давление и температура. Датчики синхронизируются с основным модулем который подключен к сети интернет. Скачав приложение и авторизовавшись к своему модулю вы можете видеть наглядно давление в каждой из 4 шин. Если даже давление начнет падать вам придет оповещение на смартфон и вы сможете визуально проконтролировать чем вызвано снижение давление в колесе. Такой контроль может снизить расход топлива и значительно сохранить износ резины. Так же благодаря своевременному обнаружению утечки воздуха можно сохранить жизнь, так как при спущенном 1 колесе машина находится в неустойчивом положении особенно при торможении, что может привести к аварии.
Дополнительно главный контроллер обладает датчиком противоугонной защиты. Если ваше авто угнали вы сможете легко найти его по gps навигации. Создатели утверждают, что такие датчики очень важны, так как в современных автомобилях очень сложно отличить шины которые уже начали спускать, от шин с нормальным давлением.
Приложение является уникальным решением, так как оно хранит вашу историю как давление так и изменений температурных режимов, благодаря чему может легко определить утечку воздуха с колес. Датчики на колесах обеспеченны противоугонным комплектом, по этому злоумышленнику не удастся снять их с ваших колес
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru