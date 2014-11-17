F2 Capital запускает фонд на $50 миллионов на платформе OurCrowd

Основанный Эдди Шалевом, Джонатаном «Джонни» Сааксом и Бараком Рабиновицем, которые являются представителями израильской венчурной компании Genesis Partners, фонд F2 Capital размером 50 миллионов долларов, рассчитанный на раунды посевного финансирования, был запущен на краудфандинговой площадке OurCrowd (основана в 2013 году и находится в Иерусалиме с филиалами в США, Канаде, Австралии и Сингапуре).
F2 Capital прежде всего будет обращать внимание на передовые технологии, находящиеся на стыке таких областей, как обработка больших объемов данных, искусственный интеллект и подключенные устройства, которые могут быстро трансформировать или создать новые отрасли.
F2 Capital использует знания и послужной список 20-летнего опыта управления в Genesis Partners. Команда управленцев поддерживала компании начиная с посевного раунда финансирования, которые выросли до 4 миллиардов долларов в совокупной стоимости. Некоторые портфельные компании Genesis Partners были приобретены Apple, Microsoft, IBM и многими другими всемирно известными корпорациями. Программа посевных инвестиций компании под названием "The Junction" запустила такие стартапы, как Appsflyer, HouseParty, Honeybook и Simplee, которые были впоследствии поддержаны Sequoia Capital, Greylock, Fidelity и другими инвесторами с мировым именем.
Genesis Partners уже сделал несколько инвестиций от имени фонда в компании по страховым технологиям, обработке крупных объемов данных и кибербезопасности, поддерживаемых F2 Capital вместе с Sierra Ventures, Caanan Partners и Intel Capital. Участие в фонде будет предлагаться исключительно аккредитованным инвесторам, которые будут пользоваться преимуществом ранних стадий оценки первоначальных инвестиций.
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Специально для mmgp.ru