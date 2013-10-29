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Цена биткоина в который раз установила новый рекорд и превысила $2,900

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Цена биткоина в который раз установила новый рекорд и превысила $2,900
По данным индекса CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI), цена биткоина установила новый максимум.

На момент выхода статьи, опять же, по данным BPI, средняя цена биткоина на рынке составила $ 2911,86, превысив тем самым прошлый максимум ($ 2791,69), который был установлен 25-го мая.
Согласно данным BPI, прошлый месяц биткоин начал с цены чуть ниже $2500, продаваясь минимум по $ 2330,23, по состоянию на 1 июня. Вчера рынок впервые за этот месяц поднялся выше отметки $2,700, благодаря неуклонному росту начиная с торговой сессии с понедельника.
На момент выхода статьи, как показывают данные BPI, средняя цена биткоина составляла $ 2902,37.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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