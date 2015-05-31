Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,653 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Hour Mining Business limited-hourmining.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Супер заработки - Блог об инвестициях и заработке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:26
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 2,746
Благодарностей: 1,195
УГ: 60
КП: 0.082
Hour Mining Business limited-hourmining.com
Дата открытия финансовой компании 6 июня 2017 года.

О компании:

Добро пожаловать в HourMining.com

HourMining.com находится в компании Hour Mining Business Limited , базирующейся в Великобритании. Мы предлагаем выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции достигается за счет использования современных систем для облачных добычи Bitcoin и торговле на Bitcoin рынке торговли.

Hour Mining Business Limited сформировали команду высококвалифицированных опытных финансовых аналитиков , что позволило нам расширить наши Bitcoin фермы. Наши технические специалисты обладают необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюты готовы , чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом.

Инвестиционные планы:

1) Почасовой для 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

0,9-1,0% ЕЖЕЧАСНО
ЗА 120 ЧАСОВ
10 $ - 3000 $
Общая Возврат: 108-120%

2) Почасовой для 100 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

1,5-2,5% ЕЖЕЧАСНО
ЗА 100 ЧАСОВ
500 $ - 30 000 $
Итого Возврат: 150-250%

3) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

6,0-8,0% ЕЖЕЧАСНО
ЗА 48 ЧАСОВ
3000 $ - 300 000 $
Итого Возврат: 288-384%

Выплаты ручные до 24 часов,обычно инстант.

Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin

Посмотрите сайт здесь:

https://www.hourmining.com/?ref=Biker


Партнерская программа (Программа партнерства) является возможность для наших членов, чтобы заработать дополнительный доход, приглашая других людей, чтобы открыть инвестиционный счет с hourmining.com. Вы можете получить 4% комиссионные, если ваши рефералы делают депозиты.

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Мой вклад в финансовую компанию:



06.06.17 16:29 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U12087496 from U7664***. Batch: 178454847. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to HourMining.com User Biker.

Темы на заграничных форумах:

http://www.talkgold.com/forum/r494479-.html

http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=562826

http://www.moneymakergroup.com/Hourm...c-t537079.html

Контактная информация:

Адрес: 15 Southernhay Gardens, Exeter, United Kingdom, EX1 1UG

Электронная почта: admin@hourmining.com

Телефон открыт исключительно для VIP.
Anglijsk на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Easy Mining Limited - easymining.biz niko21ru HYIP от 61% в месяц 37 Сегодня 15:04
Hash Mining Limited - hashmining.biz Matanga HYIP с почасовыми планами 24 Сегодня 11:51
Fincare Business Services Limited привлек посевное финансирование Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.03.2017 13:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
widefortune - widefortune.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sunmistik
Американские дети получат дебетовые карты в целях приучения к Fintech
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Incredible-Earnings
diversity-fund.biz - Diversity-Fund
От Incredible-Earnings в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар Анна Чернобай
Чистая прибыль "Центрэнерго" за год увеличилась почти в 18 раз
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bayan4eg
Во что обойдется бюджету крах Дельта Банка
От Bayan4eg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар kingcasha
Стартап FiveAI привлек $2.7 млн ​​для создания интеллектуальных автономных авто
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,653
Тем
472,917
Сообщений
11,709,167

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube