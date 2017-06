Anglijsk Мастер

Hour Mining Business limited-hourmining.com



О компании:



Добро пожаловать в HourMining.com



HourMining.com находится в компании Hour Mining Business Limited , базирующейся в Великобритании. Мы предлагаем выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции достигается за счет использования современных систем для облачных добычи Bitcoin и торговле на Bitcoin рынке торговли.



Hour Mining Business Limited сформировали команду высококвалифицированных опытных финансовых аналитиков , что позволило нам расширить наши Bitcoin фермы. Наши технические специалисты обладают необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюты готовы , чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом.



Инвестиционные планы:



1) Почасовой для 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



0,9-1,0% ЕЖЕЧАСНО

ЗА 120 ЧАСОВ

10 $ - 3000 $

Общая Возврат: 108-120%



2) Почасовой для 100 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



1,5-2,5% ЕЖЕЧАСНО

ЗА 100 ЧАСОВ

500 $ - 30 000 $

Итого Возврат: 150-250%



3) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



6,0-8,0% ЕЖЕЧАСНО

ЗА 48 ЧАСОВ

3000 $ - 300 000 $

Итого Возврат: 288-384%



Выплаты ручные до 24 часов,обычно инстант.



Платежные системы:



Perfect Money,USD

Advanced Cash,USD

PAYEER,USD

Bitcoin



Посмотрите сайт здесь:



https://www.hourmining.com/?ref=Biker





Партнерская программа (Программа партнерства) является возможность для наших членов, чтобы заработать дополнительный доход, приглашая других людей, чтобы открыть инвестиционный счет с hourmining.com. Вы можете получить 4% комиссионные, если ваши рефералы делают депозиты.



Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!



Мой вклад в финансовую компанию:







06.06.17 16:29 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U12087496 from U7664***. Batch: 178454847. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to HourMining.com User Biker.



Темы на заграничных форумах:



http://www.talkgold.com/forum/r494479-.html



http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=562826



http://www.moneymakergroup.com/Hourm...c-t537079.html



Контактная информация:



Адрес: 15 Southernhay Gardens, Exeter, United Kingdom, EX1 1UG



Электронная почта:



