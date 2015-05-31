Hour Mining Business limited-hourmining.com

Дата открытия финансовой компании 6 июня 2017 года.
О компании:
Добро пожаловать в HourMining.com
HourMining.com находится в компании Hour Mining Business Limited , базирующейся в Великобритании. Мы предлагаем выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции достигается за счет использования современных систем для облачных добычи Bitcoin и торговле на Bitcoin рынке торговли.
Hour Mining Business Limited сформировали команду высококвалифицированных опытных финансовых аналитиков , что позволило нам расширить наши Bitcoin фермы. Наши технические специалисты обладают необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюты готовы , чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом.
Инвестиционные планы:
1) Почасовой для 120 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
0,9-1,0% ЕЖЕЧАСНО
ЗА 120 ЧАСОВ
10 $ - 3000 $
Общая Возврат: 108-120%
2) Почасовой для 100 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
1,5-2,5% ЕЖЕЧАСНО
ЗА 100 ЧАСОВ
500 $ - 30 000 $
Итого Возврат: 150-250%
3) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
6,0-8,0% ЕЖЕЧАСНО
ЗА 48 ЧАСОВ
3000 $ - 300 000 $
Итого Возврат: 288-384%
Выплаты ручные до 24 часов,обычно инстант.
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Посмотрите сайт здесь:
https://www.hourmining.com/?ref=Biker
Партнерская программа (Программа партнерства) является возможность для наших членов, чтобы заработать дополнительный доход, приглашая других людей, чтобы открыть инвестиционный счет с hourmining.com. Вы можете получить 4% комиссионные, если ваши рефералы делают депозиты.
Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Мой вклад в финансовую компанию:
06.06.17 16:29 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U12087496 from U7664***. Batch: 178454847. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to HourMining.com User Biker.
Темы на заграничных форумах:
http://www.talkgold.com/forum/r494479-.html
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=562826
http://www.moneymakergroup.com/Hourm...c-t537079.html
Контактная информация:
Адрес: 15 Southernhay Gardens, Exeter, United Kingdom, EX1 1UG
Электронная почта: admin@hourmining.com
Телефон открыт исключительно для VIP.