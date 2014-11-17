Tulip привлек $13 миллионов для развития промышленного интернета вещей

Tulip, базирующийся в Сомервиле (Массачусетс, США) разработчик платформы для создания промышленных приложений, получил 13 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила компания New Enterprise Associates при участии Pitango Venture Capital и бизнес-ангелов.
Компания намерена использовать полученные средства для разработок продуктов, проектов и увеличения исследовательских групп, а также для расширения возможностей служб поддержки клиентов.
Во главе с Натаном Линдером, являющимся генеральным директором и соучредителем, Tulip разработала платформу для создания приложений, которая привносит технологии промышленного интернета вещей и предоставляет расширенную аналитику инженерам и управленцам для того, чтобы:
- создавать цифровые производственные приложения, которые объединяют оператора, сенсорные и машинные данные;
- соединить инструменты, машины, датчики и информационные системы с промышленным интернетом вещей;
- анализировать и визуализировать производство с аналитикой в режиме реального времени для внесения необходимых изменений и постоянного совершенствования.
Глобальные производители используют платформу для создания приложений с поддержкой технологии интернета вещей для различных вариантов использования, включая интерактивные рабочие инструкции, автоматический сбор данных, контроль качества, аудиты, машинный мониторинг и обучение.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru