Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Terra Future Technologies - terrafuture.tech

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:44
#1
Топ Мастер
 
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Сообщений: 12,900
Благодарностей: 839
УГ: 26
КП: 0.002
награды Нострадамус 
Terra Future Technologies - terrafuture.tech
Я не админ!

Новый проект: Terra Future Technologies

Дата запуска: 2017-06-02

Принимает: Perfectmoney, Bitcoin, Payeer

Планы nvestment: 102% после 1 дня, 125% после 10 дней, 160% после 20 дней; 2,2% ежедневно на 10 дней, 2,5% ежедневно на 20 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 3-8%

Перевод с Google:
Цитата:
После долгих лет динамичного развития наша компания решила сделать еще один важный шаг для более быстрого развития. Сегодня на рынке много конкуренции, но мы всегда стараемся быть на шаг впереди наших конкурентов. Вот почему мы создали эту уникальную инвестиционную платформу. Таким образом, мы можем предоставить нашим инвесторам очень выгодные условия для получения дополнительного дохода, в то время как наша компания, благодаря дополнительному финансированию, может получить еще больший доход, что очень выгодно для обеих сторон.

Наше предложение доступно всем, кто зарегистрировался и внесет депозит. Даже при минимальном вводе мы можем обеспечить очень благоприятные условия.

Это только начало очень длинного пути к успеху. Мы находимся в процессе разработки уникальных решений, чтобы вы вскоре смогли узнать о полноте наших возможностей. Наша главная цель - долгосрочное сотрудничество на самых выгодных условиях. Со своей стороны, мы можем пообещать, что мы сделаем все возможное для решения стоящих перед нами задач и стать лидером рынка.

Мы размещаемся на выделенном сервере, потому что соображения безопасности имеют для нас первостепенное значение. Кроме того, мы обеспечили капитал, чтобы обеспечить стабильную разработку проекта.
Инвестиционные планы:
Цитата:
102% after 1 Day,125% after 10 Days,160% after 20 Days; 2,2% Daily for 10 Day,2,5% Daily for 20 Days

Test
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
102% after 1 Day (ROI= 102%) $10.00 - $250.00 2.00

Beginner
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
2,2% Daily for 10 Days (ROI= 122%) $50.00 - $500.00 2.20

Advanced
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
2,5% Daily for 20 Days (ROI= 150%) $250.00 - $2500.00 2.50

Beginner+
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
125% after 10 Days (ROI= 125%) $100.00 - $2500.00 25.00

Advanced+
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
160% after 20 Days (ROI= 160%) $500.00 - $5000.00 60.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1329860->U14841040. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Terra Future Technologies User investspot.. Date: 14:42 06.06.17. Batch: 178444927.
Скриншот сайта:
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nonogirl на форуме  
Старый Сегодня, 17:58
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,529
Благодарностей: 204
УГ: 19
КП: 0.174
Re: Terra Future Technologies - terrafuture.tech
Неее... В фаст с партовским дизом и 4-х дневной работой....
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ratiborff на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:01
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