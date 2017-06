nonogirl Топ Мастер

Terra Future Technologies - terrafuture.tech



Новый проект:



Дата запуска: 2017-06-02



Принимает: Perfectmoney, Bitcoin, Payeer



Планы nvestment: 102% после 1 дня, 125% после 10 дней, 160% после 20 дней; 2,2% ежедневно на 10 дней, 2,5% ежедневно на 20 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 3-8%



Перевод с Google:

Цитата: После долгих лет динамичного развития наша компания решила сделать еще один важный шаг для более быстрого развития. Сегодня на рынке много конкуренции, но мы всегда стараемся быть на шаг впереди наших конкурентов. Вот почему мы создали эту уникальную инвестиционную платформу. Таким образом, мы можем предоставить нашим инвесторам очень выгодные условия для получения дополнительного дохода, в то время как наша компания, благодаря дополнительному финансированию, может получить еще больший доход, что очень выгодно для обеих сторон.



Наше предложение доступно всем, кто зарегистрировался и внесет депозит. Даже при минимальном вводе мы можем обеспечить очень благоприятные условия.



Это только начало очень длинного пути к успеху. Мы находимся в процессе разработки уникальных решений, чтобы вы вскоре смогли узнать о полноте наших возможностей. Наша главная цель - долгосрочное сотрудничество на самых выгодных условиях. Со своей стороны, мы можем пообещать, что мы сделаем все возможное для решения стоящих перед нами задач и стать лидером рынка.



Мы размещаемся на выделенном сервере, потому что соображения безопасности имеют для нас первостепенное значение. Кроме того, мы обеспечили капитал, чтобы обеспечить стабильную разработку проекта.

Цитата: 102% after 1 Day,125% after 10 Days,160% after 20 Days; 2,2% Daily for 10 Day,2,5% Daily for 20 Days



Test

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

102% after 1 Day (ROI= 102%) $10.00 - $250.00 2.00



Beginner

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

2,2% Daily for 10 Days (ROI= 122%) $50.00 - $500.00 2.20



Advanced

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

2,5% Daily for 20 Days (ROI= 150%) $250.00 - $2500.00 2.50



Beginner+

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

125% after 10 Days (ROI= 125%) $100.00 - $2500.00 25.00



Advanced+

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

160% after 20 Days (ROI= 160%) $500.00 - $5000.00 60.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1329860->U14841040. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Terra Future Technologies User investspot.. Date: 14:42 06.06.17. Batch: 178444927.

