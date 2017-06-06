Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitrex Inc. - Bitrex.biz

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УГ: 8
КП: 0.000
Bitrex Inc. - Bitrex.biz


Bitrex Inc.

Описание программы:

Цитата:
Bitrex Inc. является инвестиционной компанией, базирующейся в Соединенном Королевстве, с четким фокусом на развивающихся рынках в отдельных секторах, которые сосредоточены на разработке и инвестировании в энергетические ресурсы и сектора фондового рынка, которые рассматриваются как сектора роста в предстоящие эпохи как глобальные Население продолжает быстро расти. Мы стремимся создавать ценности и обеспечивать сильную финансовую отдачу путем поиска наиболее привлекательных инвестиционных возможностей на развивающихся рынках. Bitrex.biz руководствуется выдающимся советом директоров и опытной управленческой командой с различными бизнес-знаниями и сильным чувством приверженности.
Инвестиционные планы:



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Минимальный депозит: 10 долларов США

Реферальная программа 3 уровня: 1 УРОВЕНЬ) До 10% - 2-й УРОВЕНЬ) 2% - 3-й УРОВЕНЬ) 2%

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