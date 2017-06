HotHyipsMonitor Мастер

Bitrex Inc. - Bitrex.biz



Bitrex Inc.



Описание программы:



Цитата: Bitrex Inc. является инвестиционной компанией, базирующейся в Соединенном Королевстве, с четким фокусом на развивающихся рынках в отдельных секторах, которые сосредоточены на разработке и инвестировании в энергетические ресурсы и сектора фондового рынка, которые рассматриваются как сектора роста в предстоящие эпохи как глобальные Население продолжает быстро расти. Мы стремимся создавать ценности и обеспечивать сильную финансовую отдачу путем поиска наиболее привлекательных инвестиционных возможностей на развивающихся рынках. Bitrex.biz руководствуется выдающимся советом директоров и опытной управленческой командой с различными бизнес-знаниями и сильным чувством приверженности. Инвестиционные планы:







Другие особенности:



Минимальный депозит: 10 долларов США



Реферальная программа 3 уровня: 1 УРОВЕНЬ) До 10% - 2-й УРОВЕНЬ) 2% - 3-й УРОВЕНЬ) 2%



МГНОВЕННОЕ Снятие



Лицензионный скрипт Goldcoders



Шифрование SSL



Платежные процессоры: Bitcoin, PM и Payeer



-->ПОДПИШИТЕ ЗДЕСЬ<--







Deposit:



Цитата: Date: 06.06.2017 15:38:38 (UTC+3)

Payment date: 06.06.2017 15:39:35 (UTC+3)

Recipient: bitrex / bitrex.biz [complain]

Comments: Deposit to bitrex.biz User HotHyipsMonitor

Order ID: XPO1KX9C8WQPPNPV9MV1MX9NW15GORZV

Payeer ID: 44499897

Payment system: Payeer

Amount: 50.00 USD

