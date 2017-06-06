Bitrex Inc. - Bitrex.biz

Bitrex Inc.
Описание программы:
Инвестиционные планы:
Другие особенности:
Цитата:
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Bitrex Inc. является инвестиционной компанией, базирующейся в Соединенном Королевстве, с четким фокусом на развивающихся рынках в отдельных секторах, которые сосредоточены на разработке и инвестировании в энергетические ресурсы и сектора фондового рынка, которые рассматриваются как сектора роста в предстоящие эпохи как глобальные Население продолжает быстро расти. Мы стремимся создавать ценности и обеспечивать сильную финансовую отдачу путем поиска наиболее привлекательных инвестиционных возможностей на развивающихся рынках. Bitrex.biz руководствуется выдающимся советом директоров и опытной управленческой командой с различными бизнес-знаниями и сильным чувством приверженности.
Минимальный депозит: 10 долларов США
Реферальная программа 3 уровня: 1 УРОВЕНЬ) До 10% - 2-й УРОВЕНЬ) 2% - 3-й УРОВЕНЬ) 2%
МГНОВЕННОЕ Снятие
Лицензионный скрипт Goldcoders
Шифрование SSL
Платежные процессоры: Bitcoin, PM и Payeer
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Deposit:
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Date: 06.06.2017 15:38:38 (UTC+3)
Payment date: 06.06.2017 15:39:35 (UTC+3)
Recipient: bitrex / bitrex.biz [complain]
Comments: Deposit to bitrex.biz User HotHyipsMonitor
Order ID: XPO1KX9C8WQPPNPV9MV1MX9NW15GORZV
Payeer ID: 44499897
Payment system: Payeer
Amount: 50.00 USD