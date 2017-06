bizneser Топ Мастер

Новые версии Windows 10 перейдут на файловую систему ReFS

Пользователи форума MDL нашли новые редакции Windows 10 в некогда "смертоносной" сборке 16212. Судя по всему, Microsoft планирует выпустить ещё несколько версий Windows 10, ориентированных в основном на работников крупных предприятий и образовательных учреждений. Их главным нововведением станет использование свежей и более быстрой файловой системы, которая в скором времени заменит NTFS. Новые редакции получили рабочие названия Windows 10 for Advanced PCs, Windows 10 Pro N for Advanced PCs и Windows Server 2016 ServerRdsh.





Пока о грядущих версиях известно очень мало. Единственная редакция, о которой есть хоть какая-то подтверждённая информация - это Windows 10 for Advanced PCs, которая сменила рабочее название на Windows 10 Pro for Workstations. Её ключевыми особенностями станут режим Workstation (оптимизация ОС для повышения показателей производительности), более быстрый обмен файлами и расширенная поддержка "железа" (пользователи смогут одновременно использовать до четырёх процессоров и увеличивать объём памяти до 6 ТБ).





Ну а главным козырем версии станет новая файловая система, о которой говорилось выше. Система ReFS - преемник классической NTFS, отличающийся высокой скоростью и способностью справляться с огромным количеством данных.





О двух других редакциях практически ничего неизвестно. Windows Pro N for Advanced PCs, скорее всего, ориентирована на страны Евросоюза, а Windows Server 2016 ServerRdsh нацелена на серверы, использующие RD Session Host.



