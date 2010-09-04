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Количество транзакций с EMV-картами выросло по всему миру

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Количество транзакций с EMV-картами выросло по всему миру

Более половины карточных транзакций во всем мире (52,4%) в период с января по декабрь 2016 года были совершены с использованием EMV-карт. За аналогичный период 2015 года показатель находился на уровне 35,8%. Такие данные предоставила компания EMVCo.

Количество чиповых карт в глобальном обращении выросло на 1,3 млрд и сейчас составляет 6,1 млрд.

Чаще всего EMV-картами пользуются в Западной Европе. Здесь количество карточных транзакций с использованием чиповых карт достигает 97,8%. В Канаде, Южной Америке и странах Карибского бассейна — 90,7%, в Африке и на Ближнем Востоке — 90,2% и в странах Восточной Европы — 86,6%.

В Западной Европе показатель внедрения EMV-карт достиг 84,9%, в Восточной Европе 63,7% (в 2015 году показатель был на уровне 52,3%).

В Канаде, Южной Америке и странах Карибского бассейна показатель внедрения чиповых карт достиг 75,7% (на 4% выше, чем в 2015 году), в Африке и на Ближнем Востоке — 68,7% (на 7% выше, чем в 2015) и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — 38,8% (на 6% выше, чем в 2015).


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Метки
новости, платежная система
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