Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,607 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Канадская Newegg прекратила принимать биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:27
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 12,970
Благодарностей: 8,279
УГ: 6
КП: 0.231
подарки
награды Волшебный горшочек 
Канадская Newegg прекратила принимать биткоин


Канадская компания Newegg, специализирующаяся на продажах персональной электроники и компьютерного оборудования, отменила оплату своих товаров биткоином, которая была открыта еще в 2013 году.
Ссылаясь на информацию представителя компании, пользователь Reddit утверждает, что Newegg, один из первых крупных розничных торговцев, который начал принимать биткоин, больше не будет предлагать его клиентам в качестве оплаты на своей платформе Newegg.ca.
По словам представителя компании, команда не располагает подробностями, но «биткоин больше не доступен на Newegg.ca».
Возможно, действия Newegg связаны с заявлением крупнейшей процессинговой компании для платежей в биткоинах BitPay, которая заявила 31 мая, что больше не сможет поддерживать расчеты в канадских долларах, и пользователям из Канады придется выводить средства в биткоинах или долларах США.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь! | Самый Модный бот по инвестициям!
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Канадская медицинская компания начала принимать оплату биткойнами pilot10 Новости криптовалют 4 21.10.2016 15:20
Overclockers UK прекратила принимать платежи в биткоинах Сергей Горин Новости криптовалют 0 14.09.2016 17:21
Французский автобусный перевозчик начал принимать биткоин Сергей Горин Новости криптовалют 0 25.08.2016 18:19
Турецкая биткоин-биржа прекратила работу на фоне политического кризиса Сергей Горин Новости криптовалют 0 24.08.2016 15:54
Голливуд начинает принимать биткоин Alex077 Новости криптовалют 0 08.10.2015 14:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Prosvetlenniy
Элон Маск упомянул в интервью понравившуюся книгу и за часы ее полностью раскупили!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Oliver Frank
Минфин предлагает разрешить платить налоги за других
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Технология Meizu Super mCharge позволяет заряжать смартфоны всего за 20 минут
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kamol_mix
200 крупнейших частных компаний России — 2014: рейтинг Forbes
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар clipman77
Vcash: криптовалюта c транзакциями без подтверждения
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар NETWEB-monitor
Fermer-money.ru - Fermer-money
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,607
Тем
472,853
Сообщений
11,707,091

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube