Канадская Newegg прекратила принимать биткоин

Канадская компания Newegg, специализирующаяся на продажах персональной электроники и компьютерного оборудования, отменила оплату своих товаров биткоином, которая была открыта еще в 2013 году.
Ссылаясь на информацию представителя компании, пользователь Reddit утверждает, что Newegg, один из первых крупных розничных торговцев, который начал принимать биткоин, больше не будет предлагать его клиентам в качестве оплаты на своей платформе Newegg.ca.
По словам представителя компании, команда не располагает подробностями, но «биткоин больше не доступен на Newegg.ca».
Возможно, действия Newegg связаны с заявлением крупнейшей процессинговой компании для платежей в биткоинах BitPay, которая заявила 31 мая, что больше не сможет поддерживать расчеты в канадских долларах, и пользователям из Канады придется выводить средства в биткоинах или долларах США.
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