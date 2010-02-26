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ICO: Краткий курс и Полезные ресурсы в Сети

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#1
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ICO: Краткий курс и Полезные ресурсы в Сети
ICO (Initial Coin Offerings) — по аналогии с IPO (Initial Public Offering — первая публичная продажа акций компании) — это способ привлечения первичного капитала с использованием криптовалюты.


Считается, что первое ICO провел Mastercoin в июне 2013 года. Тогда на форуме Bitcointalk было объявлено о запуске краудфандинга проекта. В результате этого ICO Mastercoin собрал более 5 тыс. биткоинов.

ICO представляет собой разновидность краудфандинга — инвесторам предлагается приобрести криптомонеты (токены), которые обращаются в самой бизнес-модели и предположительно будут расти в стоимости при развитии и масштабировании проекта.

После завершения ICO, токены (проданные в результате доли в проекте) начинают торговаться на криптовалютных биржах, и их стоимость формируется за счет спроса и предложения. Разумеется, при успешности проекта токены вырастут в цене, иногда весьма значительно.

Некоторые проекты также выплачивают владельцам токенов часть своей прибыли (дивиденды) по результатам деятельности. Это, как правило, осуществляется при помощи «умных контрактов» в Ethereum пропорционально количеству токенов, которые находятся у инвесторов.

Самым успешным ICO на сегодняшний день является продажа токенов Ethereum, когда было привлечено $18 млн с текущей рыночной капитализацией проекта свыше $1 млрд.

10 апреля 2017 года Blockchain Capital за два часа после начала краудсейла (продажи токенов на ICO) собрал $10 млн.

В начале мая 2017 года проект создания дебетовой карты Visa на основе токенов Ethereum в ходе ICO собрал $12.7 долларов за 20 минут. На момент написания этой статьи это было самое молниеносное ICO в истории.

Добавлено: 31 мая, команда разработчиков инновационного браузера Brave провела один из самых быстрых Token sale в истории. Примерно за 30 секунд проекту удалось достигнуть финансовой цели и собрать $35 млн, продав все токены Basic Attention Token (BAT).

У ICO есть схожесть с традиционным IPO — оба варианта привлечения инвестиций представляют собой продажу части бизнеса инвесторам, которые видят перспективу в данном бизнесе и готовы рисковать своими деньгами.

Отличие — отсутствие зарегулированности процесса и низкий уровень входа — инвестором можно стать с капиталом даже от $1.


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Анна Чернобай на форуме  
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