BitexProfit - bitexprofit.com

Планы nvestment 11% ежедневно в течение 11 дней, 160% через 9 дней, 180% через 7 дней, 200% через 5 дней
Минимальный вклад $30
Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
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Цитата:
Bitex Profit LTD
- инвестиционная компания cryptocurrency, основанная в 2017 году. Мы являемся группой профессионалов, которые знают, что биткойн и криптовалюты вообще являются будущим деньгами. Скоро все изменится на финансовых рынках. Cryptocurrencies, особенно Bitcoin, становятся все более привлекательными для банков, правительств и их популярности во всем мире. Мы - британская компания, которую вы можете проверить, номер компании здесь - 10719104.
Инвестиционные планы:
Цитата:
11% ежедневно в течение 11 дней
План 1
Диапазон депозитов
30 долларов США - 399,00 долларов США
160% после 9 дней
План 2 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 400,00 - $ 599,00
180% через 7 дней
План 3 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 600,00 - $ 999,00
200% через 5 дней
План 4 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 1000,00 - $ 1999,00
250% через 3 дня
План 5 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 2000.00 - $ 100000.00
Стандартный фаст, ТТХ норм (Гвард с GB), Панама конечно не ахти, но для фаста вполне сойдет. Вряд ли кто с карт будет вкладывать. Но вот минималку зачем такую гнуть.... По факту 1 разумный план. Может админ боится, что не потянет и в таком случае, если рвать когти, так хоть что-то поиметь успеть? х.з.... Поживем - увидим..