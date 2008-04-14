Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitexProfit - bitexprofit.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:06
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,810
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 12
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BitexProfit - bitexprofit.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney,PayPal

Новый проект: Bitex Profit LTD

Планы nvestment 11% ежедневно в течение 11 дней, 160% через 9 дней, 180% через 7 дней, 200% через 5 дней

Минимальный вклад $30

Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Bitex Profit LTD
- инвестиционная компания cryptocurrency, основанная в 2017 году. Мы являемся группой профессионалов, которые знают, что биткойн и криптовалюты вообще являются будущим деньгами. Скоро все изменится на финансовых рынках. Cryptocurrencies, особенно Bitcoin, становятся все более привлекательными для банков, правительств и их популярности во всем мире. Мы - британская компания, которую вы можете проверить, номер компании здесь - 10719104.
Инвестиционные планы:

Цитата:
11% ежедневно в течение 11 дней
План 1
Диапазон депозитов
30 долларов США - 399,00 долларов США

160% после 9 дней
План 2 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 400,00 - $ 599,00

180% через 7 дней
План 3 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 600,00 - $ 999,00

200% через 5 дней
План 4 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 1000,00 - $ 1999,00

250% через 3 дня
План 5 (доступен PayPal)
Диапазон депозитов
$ 2000.00 - $ 100000.00
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 178369457
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14887460 (Bitex Profit LTD)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Bitex Profit LTD User naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 21:09.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 21:21
#2
Мастер
 
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Адрес: EU
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 4,135
Благодарностей: 2,632
УГ: 2
КП: 0.314
подарки
Re: BitexProfit - bitexprofit.com
Цитата:
30 долларов
минималка? Ну-ну, Админ! Я как бы тоже хочу в отпуск и найду лучшее применение 30ки)))

что-то опять мода возобновилась на такие планы, уже не первый подобный с такими планами вижу за последнюю неделю
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Tati Tishmann на форуме  
Старый Сегодня, 21:51
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 248
Благодарностей: 774
УГ: 7
КП: 0.000
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Re: BitexProfit - bitexprofit.com
Прошлый проект админа паршиво отработал.



Поэтому в топку



.
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Сказали спасибо 2 раз(а):
Mavin (Сегодня), Metamorfozzz (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:58
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.02.2017
Сообщений: 41
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УГ: 3
КП: 0.000
Re: BitexProfit - bitexprofit.com
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DmitryTalalay на форуме  
Старый Сегодня, 21:58
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 12,141
Благодарностей: 1,281
УГ: 2
КП: 0.025
награды Нострадамус 
Re: BitexProfit - bitexprofit.com
Прошлый был просто откровенный баблосбор
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barazna на форуме  
Старый Сегодня, 22:00
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,522
Благодарностей: 201
УГ: 19
КП: 0.174
Re: BitexProfit - bitexprofit.com
Стандартный фаст, ТТХ норм (Гвард с GB), Панама конечно не ахти, но для фаста вполне сойдет. Вряд ли кто с карт будет вкладывать. Но вот минималку зачем такую гнуть.... По факту 1 разумный план. Может админ боится, что не потянет и в таком случае, если рвать когти, так хоть что-то поиметь успеть? х.з.... Поживем - увидим..
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ratiborff на форуме  
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