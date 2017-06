Naale Топ Мастер

BitexProfit - bitexprofit.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney,PayPal



Новый проект: Bitex Profit LTD



Планы nvestment 11% ежедневно в течение 11 дней, 160% через 9 дней, 180% через 7 дней, 200% через 5 дней



Минимальный вклад $30



Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: Bitex Profit LTD

- инвестиционная компания cryptocurrency, основанная в 2017 году. Мы являемся группой профессионалов, которые знают, что биткойн и криптовалюты вообще являются будущим деньгами. Скоро все изменится на финансовых рынках. Cryptocurrencies, особенно Bitcoin, становятся все более привлекательными для банков, правительств и их популярности во всем мире. Мы - британская компания, которую вы можете проверить, номер компании здесь - 10719104. Инвестиционные планы:



Цитата: 11% ежедневно в течение 11 дней

План 1

Диапазон депозитов

30 долларов США - 399,00 долларов США



160% после 9 дней

План 2 (доступен PayPal)

Диапазон депозитов

$ 400,00 - $ 599,00



180% через 7 дней

План 3 (доступен PayPal)

Диапазон депозитов

$ 600,00 - $ 999,00



200% через 5 дней

План 4 (доступен PayPal)

Диапазон депозитов

$ 1000,00 - $ 1999,00



250% через 3 дня

План 5 (доступен PayPal)

Диапазон депозитов

$ 2000.00 - $ 100000.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 178369457

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14887460 (Bitex Profit LTD)

Amount: 120.00 USD

