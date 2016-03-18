Стартап Dronefence из Германии привлек инвестиции из Белоруссии и России

Компания Dronefence смогла получить средства на развития из Белорусского и Российского венчурных фондов
Стартап Dronefence получил инвестиции сразу от двух венчурных фондов. Один белорусский фонд Виктория Прокопеня VP Capital, а второй фонд российской бизнес-семьи Гуцериевых Larnabel Ventures. Проект Dronefence занимается разработкой и внедрением защиты от беспилотных летательных аппаратов. Все кто хочет защитить себя от отслеживания и обезопасить свою личную или деловую жизнь могут воспользоваться услугами компании. В рамках очередного сбора средств стартап Dronefence привлек средства от белорусского и российского фондов, однако сумму привлеченных инвестиций не разглашается.
Пока компания Dronefence предлагает свои системы исключительно для защиты коммерческих интересов, обеспечивая защиту от слежения и обеспечивая полную информационную безопасность с неба.
Программа с искусственным интеллектом получает и обрабатывает множество данных полученных от сенсорных датчиков и помогает определить наличие дронов, а так же его тип. Так же программа может отличить летательный аппарат который может нести угрозу от безопасного объекта.
По сути стартап не гарантирует 100 % защиту от слежки дронов, так как технологический мир не стоит на месте. Однако от большинства примитивных и самых распространенных летательных аппаратов система может спасти. В первую очередь защита коммерческих интересов от конкурентов или СМИ. Это на данный момент приоритетное направление для развития. В дальнейшем система будет обновляться в ногу со временем и возможно интегрироваться в другие сферы бизнеса.
Уникальность: 100.00%
По материалам tech.onliner.by