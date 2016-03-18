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Стартап Dronefence из Германии привлек инвестиции из Белоруссии и России

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#1
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Стартап Dronefence из Германии привлек инвестиции из Белоруссии и России


Компания Dronefence смогла получить средства на развития из Белорусского и Российского венчурных фондов

Стартап Dronefence получил инвестиции сразу от двух венчурных фондов. Один белорусский фонд Виктория Прокопеня VP Capital, а второй фонд российской бизнес-семьи Гуцериевых Larnabel Ventures. Проект Dronefence занимается разработкой и внедрением защиты от беспилотных летательных аппаратов. Все кто хочет защитить себя от отслеживания и обезопасить свою личную или деловую жизнь могут воспользоваться услугами компании. В рамках очередного сбора средств стартап Dronefence привлек средства от белорусского и российского фондов, однако сумму привлеченных инвестиций не разглашается.

Пока компания Dronefence предлагает свои системы исключительно для защиты коммерческих интересов, обеспечивая защиту от слежения и обеспечивая полную информационную безопасность с неба.

Программа с искусственным интеллектом получает и обрабатывает множество данных полученных от сенсорных датчиков и помогает определить наличие дронов, а так же его тип. Так же программа может отличить летательный аппарат который может нести угрозу от безопасного объекта.

По сути стартап не гарантирует 100 % защиту от слежки дронов, так как технологический мир не стоит на месте. Однако от большинства примитивных и самых распространенных летательных аппаратов система может спасти. В первую очередь защита коммерческих интересов от конкурентов или СМИ. Это на данный момент приоритетное направление для развития. В дальнейшем система будет обновляться в ногу со временем и возможно интегрироваться в другие сферы бизнеса.

Уникальность: 100.00%
По материалам tech.onliner.by
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 20:32
#2
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Имя: Давид
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
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Re: Стартап Dronefence из Германии привлек инвестиции из Белоруссии и России
Очень нужный стартап что бы не летали над домами и всякие там домики для уток не искали
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Метки
бизнес, инвестиции, стартап
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