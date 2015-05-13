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Untuckit привлек $30 млн для своего одноименного интернет-магазина мужской одежды

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Untuckit привлек $30 млн для своего одноименного интернет-магазина мужской одежды



Стартап Untuckit, расположенный в Нью-Йорке, привлек $30 млн финансирования для своего интернет-магазина одежды и обуви.
Раунд финансирования возглавила инвестиционная компания Kleiner Perkins Caufield Byers. Стартап намерен использовать привлеченный капитал для ускорения собственного роста, в частности для открытия 15-ти новых магазинов, а также расширить ассортимент женской и детской одежды.


Основанная в 2012 году генеральным директором Крисом Риккобоно и директором по маркетингу Аароном Санандресом, Untuckit является ритейлером рубашек для мужчин. На сегодняшний день, компания расширила свою линейку продукции, добавив мужские свитера, поло футболки, куртки, толстовки и др.виды мужской одежды.

Приобрести товары можно через интернет-магазин untuckit.com и в восьми магазинах, которые находятся в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Остине, Далласе и Сент-Луис.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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