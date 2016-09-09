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Компания Belkin Laser, занимающаяся лечением глаукомы, привлекла $5 млн

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Компания Belkin Laser, занимающаяся лечением глаукомы, привлекла $5 млн

Лазерное устройство израильской компании позволяет офтальмологам предлагать пациентам односекундное эффективное и безболезненное лазерное лечение.

Стартап Belkin Laser сегодня объявил о привлечении финансирования в размере $5 млн. Финансирование исходит от Zicom Holdings и Rimonci Capital.

Belkin Laser разрабатывает инновационное лазерное устройство, предназначенное для обеспечения каждому пациенту с глаукомой - короткого и эффективного лечения, вместо применения глазных капель, используемых на сегодняшний день.

Belkin Laser была основана в 2013 году. Продукт компании базируется на изобретении профессора Майкла Белкина. Компания была основана президентом Цивом Ками генеральным директором Alma Lasers и была приобретена в 2013 году за $240 млн.

Belkin Laser уже провела успешное клиническое испытание в Израиле. Текущий раунд финансирования предназначен для проведения крупномасштабного клинического испытания в нескольких медицинских центрах Великобритании и Италии и получения знака европейского соответствия (СЕ).

От глаукомы страдает около 70 миллионов человек во всем мире. Только небольшое количество из 200 тысяч офтальмологов могут вылечить это заболевание. Однако с новым лазерным устройством офтальмологи, а не только узконаправленные специалисты по глаукоме, смогут предложить пациентам односекундную лазерную терапию. Было показано, что процедура эффективна и безопасна, не связана с прямым контактом на глаза и безболезненна.

Генеральный директор Belkin Laser Дарья Леманн-Блюменхал заявила: "Наше лечение революционизирует лечение глаукомы, сделав его доступным. Благодаря капиталу, привлеченному в этом раунде, мы будем продвигать разработку своего решения, для применения которого не требуется никакой специальности, все происходит просто и безболезненно, тем самым помогая миллионам пациентов с глаукомой во всем мире избежать потери зрения. Наше лечение заменяет первоначальную традиционную терапию глазными каплями, которая часто выполняется пациентами без точного соблюдения правил применения, как следствие, приводит к постепенной потери зрения."


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