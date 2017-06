TheGOLDskull Топ Мастер

AGROSYSTEM LIMITE - agrosystem.biz AGRO EMPIRE





Старт 05.06.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: Представляем инвестиционную платформу, где каждый может получать прибыль на разницах в курсах. Для этого инвесторам даже не нужно вникать в сложные тонкости торговли – обученные специалисты с большим опытом все сделают за вас.



Чем привлекательна наша платформа:

«АгроИнвест» является крупнейшим лидером в развитии агропромышленного комплекса, направленным на экономический рост страны за счет производства большого объема сельскохозяйственной продукции, переработки вторичного сырья для удобрений сельскохозяйственных культур, модернизации оборудования, возможностей для сбора урожая Транспортировки и хранения. Наша главная цель - ежегодный рост производства и потребления сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10%. Каждый раз, ставя цель, мы преуспеваем, увеличивая не только столицу страны, но и нашу собственную прибыль.



Наша компания использует европейскую технологию для повышения качества продукции, оказывает экспертную поддержку фермерам и заключает контракты на выкуп урожая. Мы работаем напрямую с импортерами, что дает нам возможность максимизировать продажи сельскохозяйственных культур в период сбора урожая, своевременно доставлять продукцию конечным потребителям и получать мгновенный доход за счет компенсации производственных издержек. Планы :



Цитата: DAILY 1,97% for 10 Calendar Days $25.00 - $2500.00

DAILY 2,47% for 20 Calendar Days $250.00 - $25000.00

DAILY 2,97% for 30 Calendar Days $500.00 - $50000.00

DAILY 3,77% for 50 Calendar Days $1000.00 - $100000.00 Принимает : PerfectMoney , Bitcoin ,

Adv cash и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

agrosystem.biz - Licensed

Дизайн : Уникальный

Реферальная система : 8%

Минимальный вклад : $25

Выплаты : Инстант

SSL : COMODO CA Limited

DDOS защита : COVERDDOS.COM





Whois Record

Цитата: Domain Name: AGROSYSTEM.BIZ

Domain ID: D75718157-BIZ

Sponsoring Registrar: NAMECHEAP, INC.

Sponsoring Registrar IANA ID: 1068

Registrar URL (registration services): http://www.namecheap.com

Domain Status: clientTransferProhibited

Registrant ID: O5GC9GFS6ZV7JZAT

Registrant Name: WhoisGuard Protected

Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.

Registrant Address1: P.O. Box 0823-03411

Registrant City: Panama



Name Server: NS1.COVERDDOS.COM

Name Server: NS2.COVERDDOS.COM

Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain Registration Date: Mon May 29 06:59:29 GMT 2017

Domain Expiration Date: Mon May 28 23:59:59 GMT 2018

Domain Last Updated Date: Mon May 29 12:57:56 GMT 2017 >>> Ссылка для регистрации <<<



Наш вклад :



06.05.17 13:00 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14614523 from U1825364. Batch: 178340649. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to agrosystem.biz User gsmonitor.

