Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AGROSYSTEM LIMITE - agrosystem.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:01
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 68,874
Благодарностей: 3,765
УГ: 7
КП: 0.026
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AGROSYSTEM LIMITE - agrosystem.biz
AGROEMPIRE


Старт 05.06.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Представляем инвестиционную платформу, где каждый может получать прибыль на разницах в курсах. Для этого инвесторам даже не нужно вникать в сложные тонкости торговли – обученные специалисты с большим опытом все сделают за вас.

Чем привлекательна наша платформа:
«АгроИнвест» является крупнейшим лидером в развитии агропромышленного комплекса, направленным на экономический рост страны за счет производства большого объема сельскохозяйственной продукции, переработки вторичного сырья для удобрений сельскохозяйственных культур, модернизации оборудования, возможностей для сбора урожая Транспортировки и хранения. Наша главная цель - ежегодный рост производства и потребления сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10%. Каждый раз, ставя цель, мы преуспеваем, увеличивая не только столицу страны, но и нашу собственную прибыль.

Наша компания использует европейскую технологию для повышения качества продукции, оказывает экспертную поддержку фермерам и заключает контракты на выкуп урожая. Мы работаем напрямую с импортерами, что дает нам возможность максимизировать продажи сельскохозяйственных культур в период сбора урожая, своевременно доставлять продукцию конечным потребителям и получать мгновенный доход за счет компенсации производственных издержек.
Планы :

Цитата:
DAILY 1,97% for 10 Calendar Days $25.00 - $2500.00
DAILY 2,47% for 20 Calendar Days $250.00 - $25000.00
DAILY 2,97% for 30 Calendar Days $500.00 - $50000.00
DAILY 3,77% for 50 Calendar Days $1000.00 - $100000.00
Принимает : PerfectMoney, Bitcoin,
Advcash и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
agrosystem.biz - Licensed
Дизайн : Уникальный
Реферальная система : 8%
Минимальный вклад : $25
Выплаты : Инстант
SSL : COMODO CA Limited
DDOS защита : COVERDDOS.COM


Whois Record
Цитата:
Domain Name: AGROSYSTEM.BIZ
Domain ID: D75718157-BIZ
Sponsoring Registrar: NAMECHEAP, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1068
Registrar URL (registration services): http://www.namecheap.com
Domain Status: clientTransferProhibited
Registrant ID: O5GC9GFS6ZV7JZAT
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Address1: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama

Name Server: NS1.COVERDDOS.COM
Name Server: NS2.COVERDDOS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain Registration Date: Mon May 29 06:59:29 GMT 2017
Domain Expiration Date: Mon May 28 23:59:59 GMT 2018
Domain Last Updated Date: Mon May 29 12:57:56 GMT 2017
>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

06.05.17 13:00 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14614523 from U1825364. Batch: 178340649. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to agrosystem.biz User gsmonitor.
__________________
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