AGROSYSTEM LIMITE - agrosystem.biz

Старт 05.06.2017
Я не владелец / не админ проекта.
Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Представляем инвестиционную платформу, где каждый может получать прибыль на разницах в курсах. Для этого инвесторам даже не нужно вникать в сложные тонкости торговли – обученные специалисты с большим опытом все сделают за вас.
Чем привлекательна наша платформа:
«АгроИнвест» является крупнейшим лидером в развитии агропромышленного комплекса, направленным на экономический рост страны за счет производства большого объема сельскохозяйственной продукции, переработки вторичного сырья для удобрений сельскохозяйственных культур, модернизации оборудования, возможностей для сбора урожая Транспортировки и хранения. Наша главная цель - ежегодный рост производства и потребления сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10%. Каждый раз, ставя цель, мы преуспеваем, увеличивая не только столицу страны, но и нашу собственную прибыль.
Наша компания использует европейскую технологию для повышения качества продукции, оказывает экспертную поддержку фермерам и заключает контракты на выкуп урожая. Мы работаем напрямую с импортерами, что дает нам возможность максимизировать продажи сельскохозяйственных культур в период сбора урожая, своевременно доставлять продукцию конечным потребителям и получать мгновенный доход за счет компенсации производственных издержек.
Планы :
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DAILY 1,97% for 10 Calendar Days $25.00 - $2500.00
DAILY 2,47% for 20 Calendar Days $250.00 - $25000.00
DAILY 2,97% for 30 Calendar Days $500.00 - $50000.00
DAILY 3,77% for 50 Calendar Days $1000.00 - $100000.00
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Domain Last Updated Date: Mon May 29 12:57:56 GMT 2017