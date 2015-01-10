Компания i-Free начала продажи обучающих детских роботов по 9900 рублей

Новые обучающие детские роботы от компании i-Free обойдутся в 9900 рублей
Российский проект i-Free презентовал свою новую разработку на искусственном интеллекте. Робот ИИ i-Free будет заниматься обучением детей с раннего возраста. Создатели придумали имя робота исходя из русского сегмента рынка и назвали его "Емеля". Первый продажи стартовали уже сегодня, а цена составила 9 900 рублей.
Робот Pudding на ИИ может обучать детей от 3-4 лет до 12. В алгоритмы робота вложили понимание речи ребенка и ответы на элементарные вопросы. Так же робот может с легкостью пропеть популярную детскую песенку или рассказывать сказки. Что бы включить в робота самые популярные сказки, Pudding i-Free осуществляет партнерство с главными гигантами детского рынка. Они получили права на высказывания и песни из популярных русских и заграничных мультфильмов.
Для образования детей в работе есть специальные обучающие записи. Благодаря специальным разработкам, робот будет обучать малыша начальной арифметике, географии, а так же строению человека и русского языка. Робот так же следит за распорядком дня ребенка и напоминает когда нужно чистить зубы, ложиться спасть, вставать и когда стоит делать уроки.
Благодаря подключению по wi-fi и наличию веб-камеры родители всегда смогут наблюдать за своим чадом даже не находясь рядом. При желании можно даже позвонить роботу и поговорить с ребенком. Для этого потребуется программа которая представлена компанией для ios и андроид.
Согласно исследованиям робот Pudding помогает ребенку расширить кругозор, и пополнить базу знаний новыми словами. Благодаря изучению и интеграции ИИ робот может распознавать и умело общаться с ребенком. До сих пор идет сбор вопросов детей, над которыми трудятся лингвисты и психологи, что бы после обновления робот смог более обширно общаться с малышом.
Обновление базы данных робота будет обновляться при подключении к сети интернет. Следующая версия обновления планируется в сентябре этого года. Первоначально робот поступит в продажу на официальном сайте, а спустя время он появится в известных торговых сетях. На данный момент произведено и хранится на складе около 2 тысяч экземпляров.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru