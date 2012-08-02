На прошлой недели в метро Лондона можно было рассчитаться за проезд бутылкой

Lucozade дала лондонцам возможность добраться с пункту A к пункту B путем выпуска бутылок с бесконтактным чипом и ограниченным тиражом, с помощью которых можно было рассчитаться за проезд.
Необычная рекламная компания прошла в Лондоне, на прошлой недели, с 30 мая по 2 июне, в рамках рекламной кампании "Find Your Flow" от компании, которая производит энергетических напитки Lucozade.
Те, у кого есть призовая бутылка, заходя в Лондонское метро на станции Oxford Circus, смогли рассчитаться за проезд, просто вытаскивая бутылку, как бы бесконтактную платежную карту.
В дно каждой призовой бутылки, встроен бесконтактный чип. Он дает возможность рассчитаться за проезд одним прикосновением к считывателю карт Oyster, который установлен на турникете в подземке. После прикосновения дается один бесплатный проезд в метро.
Акция прошла благодаря содействию Transport for London и Lucozade
Акция предназначена для повышения осведомленности о бренде Lucozade среди занятых пассажиров.
Эшли Робертс, старший бренд-менеджер Lucozade Energy в Lucozade Ribena Suntory, сказал: «Мы рады, что Lucozade Energy сможет запустить эту новую кампанию. В городе, который всегда в пути, мы даем лондонцам дополнительную возможность добраться туда, где им нужно быть веселым и уникальным »
«Кампания "Find Your Flow" в 2016 году была невероятно хорошо принята и принесла исключительные результаты. В течение 2016 года мы увидели, что объем продаж Lucozade Energy Orange выросла на 11 млн фунтов - впечатляющий результат.В этом году мы поставили перед собой задачу продвинуть творческие границы еще больше, и мы рады начать нашу летнюю кампанию в этом новом и интересным образом.
В качестве лидеров своей категории мы признаем, насколько важно это время года для розничных торговцев, и именно поэтому мы поддерживаем сегмент энергетического бренда с громкой деятельностью в течение этого периода - начиная с этой первой в своем роде деятельности», - добавила Эшли Робертс.
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