Jeff Jeff Любитель

Регистрация: 24.07.2015 Сообщений: 124 Благодарностей: 14 УГ: 0 КП: 0.034 подарки

На прошлой недели в метро Лондона можно было рассчитаться за проезд бутылкой Lucozade дала лондонцам возможность добраться с пункту A к пункту B путем выпуска бутылок с бесконтактным чипом и ограниченным тиражом, с помощью которых можно было рассчитаться за проезд.





Необычная рекламная компания прошла в Лондоне, на прошлой недели, с 30 мая по 2 июне, в рамках рекламной кампании "Find Your Flow" от компании, которая производит энергетических напитки Lucozade.



Те, у кого есть призовая бутылка, заходя в Лондонское метро на станции Oxford Circus, смогли рассчитаться за проезд, просто вытаскивая бутылку, как бы бесконтактную платежную карту.



В дно каждой призовой бутылки, встроен бесконтактный чип. Он дает возможность рассчитаться за проезд одним прикосновением к считывателю карт Oyster, который установлен на турникете в подземке. После прикосновения дается один бесплатный проезд в метро.





Акция прошла благодаря содействию Transport for London и Lucozade



Акция предназначена для повышения осведомленности о бренде Lucozade среди занятых пассажиров.



vBulletin [video]



Эшли Робертс, старший бренд-менеджер Lucozade Energy в Lucozade Ribena Suntory, сказал: «Мы рады, что Lucozade Energy сможет запустить эту новую кампанию. В городе, который всегда в пути, мы даем лондонцам дополнительную возможность добраться туда, где им нужно быть веселым и уникальным »





«Кампания "Find Your Flow" в 2016 году была невероятно хорошо принята и принесла исключительные результаты. В течение 2016 года мы увидели, что объем продаж Lucozade Energy Orange выросла на 11 млн фунтов - впечатляющий результат.В этом году мы поставили перед собой задачу продвинуть творческие границы еще больше, и мы рады начать нашу летнюю кампанию в этом новом и интересным образом.

В качестве лидеров своей категории мы признаем, насколько важно это время года для розничных торговцев, и именно поэтому мы поддерживаем сегмент энергетического бренда с громкой деятельностью в течение этого периода - начиная с этой первой в своем роде деятельности», - добавила Эшли Робертс.



https://text.ru/antiplagiat/593522d6cb4c4



Специально для форума mmgp.ru Необычная рекламная компания прошла в Лондоне, на прошлой недели, с 30 мая по 2 июне, в рамках рекламной кампании "Find Your Flow" от компании, которая производит энергетических напитки Lucozade.Те, у кого есть призовая бутылка, заходя в Лондонское метро на станции Oxford Circus, смогли рассчитаться за проезд, просто вытаскивая бутылку, как бы бесконтактную платежную карту.В дно каждой призовой бутылки, встроен бесконтактный чип. Он дает возможность рассчитаться за проезд одним прикосновением к считывателю карт Oyster, который установлен на турникете в подземке. После прикосновения дается один бесплатный проезд в метро.Акция прошла благодаря содействию Transport for London и LucozadeАкция предназначена для повышения осведомленности о бренде Lucozade среди занятых пассажиров.Эшли Робертс, старший бренд-менеджер Lucozade Energy в Lucozade Ribena Suntory, сказал: «Мы рады, что Lucozade Energy сможет запустить эту новую кампанию. В городе, который всегда в пути, мы даем лондонцам дополнительную возможность добраться туда, где им нужно быть веселым и уникальным »«Кампания "Find Your Flow" в 2016 году была невероятно хорошо принята и принесла исключительные результаты. В течение 2016 года мы увидели, что объем продаж Lucozade Energy Orange выросла на 11 млн фунтов - впечатляющий результат.В этом году мы поставили перед собой задачу продвинуть творческие границы еще больше, и мы рады начать нашу летнюю кампанию в этом новом и интересным образом.В качестве лидеров своей категории мы признаем, насколько важно это время года для розничных торговцев, и именно поэтому мы поддерживаем сегмент энергетического бренда с громкой деятельностью в течение этого периода - начиная с этой первой в своем роде деятельности», - добавила Эшли Робертс.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________