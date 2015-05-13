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Hubble привлек £1.2 млн для своего сервиса по аренде офисных помещений

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Hubble привлек £1.2 млн для своего сервиса по аренде офисных помещений

Стартап Hubble, расположенный в Лондоне (Великобритания), привлек £1.2 млн финансирования для своего сервиса по аренде офисных помещений.
Раунд финансирования был возглавлен Firestartr, в сотрудничестве с Maxfield Capital и Concrete. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для развития своего бизнеса на территории Великобритании, а также разработки онлайн помощника по управлению помещениями, основанный на базе искусственного интеллекта.

Запущенный в 2013 году техническим директором Томом Уотсоном и генеральным директором Роханом Сильвой, Hubble благодаря своей платформе, предоставляет различным компаниям офисные помещения под аренду.

Hubble позволяет компаниям искать любые типы офисов, оплачивать их аренду, подписывать контракты всего в один клик. На сегодняшний день, компания доступна в Лондоне и в Манчестере.


Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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