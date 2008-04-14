BioLogic - biologic.biz

Планы nvestment 0,7% в день в течение 180 дней (основное возвращение)
Минимальный вклад $10
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Вывод типа Pуководство
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Перевод с Google:
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
180 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 100000,00 0,70
Все платежи производятся на ваш счет ежедневно.
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