Nim: Новая криптовалюта на рынке и основанная на ней соц. сеть Nimses

Nimses
- новая соц. сеть, основанная на собственной криптовалюте Nim.
Основой является работа с геолокацией и программа отображает людей, которые находятся в непосредственной близости с вами.
Суть заключается в том, что большинство действий, которые вы привыкли делать в других соц. сетях, например, лайк, пост и т.д., здесь стоят определенное кол-во коинов. Коины в свою очередь генерируются каждую минуту с момента вашей регистрации, независимо от вашей активности, соответственно каждые сутки вы получаете 1440 нимов на ваш баланс, что на сегодняшний день равняется 1$ по данным компании. С их помощью вы можете делать посты, проявлять симпатию другим людям, либо же просто собирать.
Касаемо функционала: сейчас доступны все базовые функции взаимодействия с другими людьми, на июнь анонсирован запуск внутренней торговой площадки, на которой можно будет что-либо продавать/покупать за эти самые коины.
Касаемо применения в реальной жизни: уже сегодня существует несколько заведений, в которых можно купить, например, кофе за эти самые монеты. Механизм очень простой-зайдя на любой профиль, вы сможете передать этому человеку любое кол-во монет, о чем он тут же будет уведомлен.
В общем, крайне интересный проект и хочется надеятся, что он не сдуется через пару месяцев, а продолжит развиваться.
Ну и оставлю ссылки, для тех, кому интересно узнать все детальнее:
Itunes: Itunes
Google Play: Google Play
Еще нюанс, если при регистрации введете данный код 9hx2qvren6
,то получите единоразовый бонус в виде 1440 коинов (суточной кол-во).
Делитесь своими мыслями по этому проекту, обсудим возможное будущее и его развитие.