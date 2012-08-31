Byteball запустил рынок чат-ботов со смарт-контрактами

Проект Byteball, развивающий подобную криптовалюте полуцентрализованную сеть без блокчейна и майнинга, а также набор мобильных сервисов для работы с криптовалютами, запустил магазин чат-ботов, выполняющих различные функции. Многие важные сервисы в сети Byteball уже давно предлагаются пользователями через чаты. Теперь же стало легче их обнаружить и получить к ним доступ. Список ботов теперь доступен прямо из кошелька.



Для начала общения с ботом требуется всего два клика. После этого он становится доступен в списке контактов.





Подобно магазинам приложений, которые всем уже знакомы, магазин ботов выполняет две цели:

облегчает пользователям поиск новых приложений (ботов) и мгновенное начало их использования;



предоставляет разработчикам доступ к своим потенциальным пользователям, чтобы увеличить эффективность их работы.

В отличие от большинства магазинов приложений, добавление бота всегда бесплатно для пользователей. В то же время, платежи - то, для чего применяются боты, а окно чата в кошельке Byteball тесно интегрировано с функциональностью платежных и интеллектуальных контрактов кошелька, что позволяет чат-ботам:

легко отправлять и получать платежи;



предлагать смарт-контракты, которые пользователи должны только просматривать и принимать. Благодаря чат-ботам легко автоматизировать создание умных контрактов, задавая пользователям ряд вопросов в интерфейсе чата, проверяя их ответы, а затем предлагая подготовленный контракт, специально предназначенный для конкретного пользователя. Таким образом, пользователь руководствуется созданием умного контракта и освобождается от значительной части ручного ввода. В то же время, поскольку смарт-контракты Byteball читаются пользователем, он все еще сохраняет полный контроль, имея возможность увидеть, что представляет собой предлагаемый контракт, прежде чем он одобрит и оплатит его.



Смарт-контракты, созданные чат-ботами уже определены, сконфигурированы на недоверие, самодостаточны и не запрашивают никакого доверия от оператора чат-бота. Их определения (исходные коды) тут же публикуются и обязательно делаются открытыми. Когда израсходуется смарт-контракт, это создает прозрачность в отношении действия чат-бота третьим сторонам (стороны договора уже знают свои условия до его финансирования). Тем не менее, сам код чат-бота не обязательно должен быть полностью открытым. Если автор так пожелает, то может позволить оператору чат-бота хранить секрет своего ноу-хау в конкурентной среде. Только смарт-контракты - результаты работы чат-бота должны быть открытыми.



Разработчики начали с небольшого количества существующих чатов в магазине и надеются вскоре добавить новых ботов от независимых разработчиков. Документация разработчика для написания чатов доступна в репозитории Github.



Кошелек загружает список ботов с хаба, к которому он подключен. Чтобы добавить нового бота в хаб по умолчанию byteball.org/bb, нужно связаться с разработчиками (рекомендуется начать процесс создания с чтения руководства). Чтобы добавить его в другие хабы, следует обратится к соответствующим владельцам хабов. Листинг и ранжирование доступных ботов может стать способом монетизации хабов в будущем, но сейчас это огромная неисследованная область почти без конкуренции.



Источник Проект Byteball, развивающий подобную криптовалюте полуцентрализованную сеть без блокчейна и майнинга, а также набор мобильных сервисов для работы с криптовалютами, запустил магазин чат-ботов, выполняющих различные функции. Многие важные сервисы в сети Byteball уже давно предлагаются пользователями через чаты. Теперь же стало легче их обнаружить и получить к ним доступ. Список ботов теперь доступен прямо из кошелька.Для начала общения с ботом требуется всего два клика. После этого он становится доступен в списке контактов.Подобно магазинам приложений, которые всем уже знакомы, магазин ботов выполняет две цели:В отличие от большинства магазинов приложений, добавление бота всегда бесплатно для пользователей. В то же время, платежи - то, для чего применяются боты, а окно чата в кошельке Byteball тесно интегрировано с функциональностью платежных и интеллектуальных контрактов кошелька, что позволяет чат-ботам:Благодаря чат-ботам легко автоматизировать создание умных контрактов, задавая пользователям ряд вопросов в интерфейсе чата, проверяя их ответы, а затем предлагая подготовленный контракт, специально предназначенный для конкретного пользователя. Таким образом, пользователь руководствуется созданием умного контракта и освобождается от значительной части ручного ввода. В то же время, поскольку смарт-контракты Byteball читаются пользователем, он все еще сохраняет полный контроль, имея возможность увидеть, что представляет собой предлагаемый контракт, прежде чем он одобрит и оплатит его.Смарт-контракты, созданные чат-ботами уже определены, сконфигурированы на недоверие, самодостаточны и не запрашивают никакого доверия от оператора чат-бота. Их определения (исходные коды) тут же публикуются и обязательно делаются открытыми. Когда израсходуется смарт-контракт, это создает прозрачность в отношении действия чат-бота третьим сторонам (стороны договора уже знают свои условия до его финансирования). Тем не менее, сам код чат-бота не обязательно должен быть полностью открытым. Если автор так пожелает, то может позволить оператору чат-бота хранить секрет своего ноу-хау в конкурентной среде. Только смарт-контракты - результаты работы чат-бота должны быть открытыми.Разработчики начали с небольшого количества существующих чатов в магазине и надеются вскоре добавить новых ботов от независимых разработчиков. Документация разработчика для написания чатов доступна в репозитории Github.Кошелек загружает список ботов с хаба, к которому он подключен. Чтобы добавить нового бота в хаб по умолчанию byteball.org/bb, нужно связаться с разработчиками (рекомендуется начать процесс создания с чтения руководства). Чтобы добавить его в другие хабы, следует обратится к соответствующим владельцам хабов. Листинг и ранжирование доступных ботов может стать способом монетизации хабов в будущем, но сейчас это огромная неисследованная область почти без конкуренции.

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