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Byteball запустил рынок чат-ботов со смарт-контрактами

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Byteball запустил рынок чат-ботов со смарт-контрактами

Проект Byteball, развивающий подобную криптовалюте полуцентрализованную сеть без блокчейна и майнинга, а также набор мобильных сервисов для работы с криптовалютами, запустил магазин чат-ботов, выполняющих различные функции. Многие важные сервисы в сети Byteball уже давно предлагаются пользователями через чаты. Теперь же стало легче их обнаружить и получить к ним доступ. Список ботов теперь доступен прямо из кошелька.

Для начала общения с ботом требуется всего два клика. После этого он становится доступен в списке контактов.


Подобно магазинам приложений, которые всем уже знакомы, магазин ботов выполняет две цели:
  • облегчает пользователям поиск новых приложений (ботов) и мгновенное начало их использования;
  • предоставляет разработчикам доступ к своим потенциальным пользователям, чтобы увеличить эффективность их работы.

В отличие от большинства магазинов приложений, добавление бота всегда бесплатно для пользователей. В то же время, платежи - то, для чего применяются боты, а окно чата в кошельке Byteball тесно интегрировано с функциональностью платежных и интеллектуальных контрактов кошелька, что позволяет чат-ботам:
  • легко отправлять и получать платежи;
  • предлагать смарт-контракты, которые пользователи должны только просматривать и принимать.
Благодаря чат-ботам легко автоматизировать создание умных контрактов, задавая пользователям ряд вопросов в интерфейсе чата, проверяя их ответы, а затем предлагая подготовленный контракт, специально предназначенный для конкретного пользователя. Таким образом, пользователь руководствуется созданием умного контракта и освобождается от значительной части ручного ввода. В то же время, поскольку смарт-контракты Byteball читаются пользователем, он все еще сохраняет полный контроль, имея возможность увидеть, что представляет собой предлагаемый контракт, прежде чем он одобрит и оплатит его.

Смарт-контракты, созданные чат-ботами уже определены, сконфигурированы на недоверие, самодостаточны и не запрашивают никакого доверия от оператора чат-бота. Их определения (исходные коды) тут же публикуются и обязательно делаются открытыми. Когда израсходуется смарт-контракт, это создает прозрачность в отношении действия чат-бота третьим сторонам (стороны договора уже знают свои условия до его финансирования). Тем не менее, сам код чат-бота не обязательно должен быть полностью открытым. Если автор так пожелает, то может позволить оператору чат-бота хранить секрет своего ноу-хау в конкурентной среде. Только смарт-контракты - результаты работы чат-бота должны быть открытыми.

Разработчики начали с небольшого количества существующих чатов в магазине и надеются вскоре добавить новых ботов от независимых разработчиков. Документация разработчика для написания чатов доступна в репозитории Github.

Кошелек загружает список ботов с хаба, к которому он подключен. Чтобы добавить нового бота в хаб по умолчанию byteball.org/bb, нужно связаться с разработчиками (рекомендуется начать процесс создания с чтения руководства). Чтобы добавить его в другие хабы, следует обратится к соответствующим владельцам хабов. Листинг и ранжирование доступных ботов может стать способом монетизации хабов в будущем, но сейчас это огромная неисследованная область почти без конкуренции.

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