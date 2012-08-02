Топ 7 единорогов США с оценкой более чем $ 10 млрд
За последние несколько лет мы наблюдали за ростом частных компаний, оценка которых превышает $ 1 млрд или другими словами «единорогов». Но из-за слишком большого количества единорогов, появился новый класс стартапов «декарогов», стоимость которых превышает $ 10 млрд. Возглавляет список Uber и Airbnb, частные компании, привлекающие миллионы от инвесторов и получающие все большие оценки стоимости.
Перейдем к самому списку:
Dropbox Оценочная стоимость: $ 10 млрд
В 2014 году компания Dropbox достигла оценки в $ 10 млрд после раунда финансирования на $ 617 млн. С тех пор компания переключилась на работу с бизнес-клиентами, выпустим Dropbox Enterprise. В 2016 году Dropbox начала сокращать уровень оплаты труда сотрудникам, что сэкономило $ 25 000 в год на одного человека. Хотя компания публично не оглашает финансовые результаты деятельности, в отчете сообщается, что в 2016 году выручка проекта составила $ 500 млн. Аналитики предполагают, что облачный сервис выйдет на IPO в 2017 году.
Pinterest Оценочная стоимость: $ 11 млрд
В мае 2015 года Pinterest привлекла $ 533 млн в раунде финансирования серии G от инвесторов Andreessen Horowitz, First mark и Goldman Sachs. После финансового раунда платформа получила оценку в $ 11 млрд.
Платформа для фотографий насчитывает более 175 млн активных пользователей, а половина из них разбросана по всему миру. В последние месяцы компания расширила свою деятельность на рынках Великобритании, Франции, Германии, Японии и Бразилии, что позволило удвоить объем рекламы на платформе.
В течение 2016 года ходили слухи о возможном размещении на IPO, а в октябре компания назначила первого финансового директора, который поможет Pinterest приблизиться к публичному размещению.
SpaceX Оценочная стоимость: $ 12 млрд
После того, как в январе 2015 года SpaceX привлекла $ 1 млрд от Google и Fidelity, компания получила оценку в $ 12 млрд. В том же году SpaceX записала свое имя в историю, когда удачно запустили и посадили ракету Falcon 9, доставив спутник на земную орбиту. Успех полета доказал, что можно многократно использовать дорогостоящие ракеты, а не топить их в океане.
Но 2016 год был сложным для SpaceX. В сентябре одна из ракет взорвалась во время тестового запуска на стартовой площадке, что уничтожило находящийся внутри спутник Facebook. После инцидента компании прошлось отложить дебют еще одной ракеты Falcon Heavy и другие заказы от NASA до 2018 года.
WeWork Оценочная стоимость: $ 18 млрд
В марте прошлого месяца коворкинг WeWork привлек $ 300 млн финансирования от SoftBank, который оценил стартап в $ 18 млрд. Компания намекает на IPO в 2017 году, а тем временем она занимается покупкой более мелких конкурентов.
Малоизвестный Palantir Оценочная стоимость: $ 20 млрд
Компания Palantir привлекла около $ 2 млрд инвестиций, достигнул оценки в $ 20 млрд в прошлом году. Несмотря на то, что в 2015 году проект заработал на контрактах $ 1,7 млрд, он пока не может быть прибыльным.
Стартап по сбору данных работает абсолютно секретно. В июне прошлого года появились сообщения о том, что Palantir купил молчание своих сотрудников, потратив $ 225 млн на выкуп акций. Проект поддерживается венчурным капиталом ЦРУ и, как говорят, работает на правительство. В одно время он был замешан в деле об Эдварде Сноудене. Также Palantir подозревают в помощи правительству с поисками Усамы бен Ладена и помощи полиции с поиском бомбардировщиков Бостонского марафона.
Airbnb Оценочная стоимость: $ 31 млрд
Компания пережила сложный 2016 год, но несмотря на все проблемы остается вторым по стоимости проектом США. В прошлом году Airbnb столкнулся с юридическими проблемами в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Тогда же Airbnb привлекла $ 850 млн и запустила новую услугу под названием Trips, чтобы удовлетворять запросы туристов.
В марте 2017 года Airbnb привлекла дополнительные $ 1 млрд, а оценка достигла отметки $ 31 млрд. Насколько известно, теперь Airbnb внимательно следить за слухами о прямом листинге Spotify, и в случае успешного публичного размещения, платформа для туристов станет публично-торгуемой компанией в следующем году.
Uber Оценочная стоимость: $ 68 млрд
Uber — самый ценный стартап в Америке и во всем мире. Начиная с 2016 года проект привлек миллиарды долларов инвестиций, включая $ 3,5 млрд от Public Investment Fund и $ 2 млрд кредита от банка Morgan Stanley, Barclays, Citigroup и Goldman Sachs. Исходя из последнего финансового отчета, компания потеряла $ 708 млн в Q1 2017 года, что меньше, чем $ 991 млн в Q4 2016 года. Компания Uber также ищет нового финансового директора с опытом управления публичной компанией, что свидетельствует о прямом желании Uber выйти на IPO.