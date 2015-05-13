Мировой лидер в сфере CRM Salesforce объявил о запуске своего нового фонда размером $50 млн от корпоративной венчурной группы Salesforce Ventures.
Средства нового фонда будут направлены на ускорение развития различных стартапов, которые входят в портфель группы. Salesforce также запускает новую инициативу под названием SI Trailblazer Alliance в которые будут входить:
- Стартап 7Summits, поставщик социальных услуг для бизнеса. Задача компании: помощи клиентам в привлечении клиентов, партнеров для развития бизнеса в целом.
- Стартап Arxxus, который поможет Salesforce разрабатывать стратегию развития и реализовать Salesforce Managed Services.
- ATG, поставщик услуг по консультированию и настройке ценовых предложений.
За все свое
время существования, фонд совершил более 250 сделок на общую сумму $1 млрд
. На сегодняшний день, в совет директоров входят 10 крупных инвесторов, которые проводили финансирование на общую сумму $400 млн.
Специально для MMGP.RU
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