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Salesforce объявил о запуске своего нового фонда размером $50 млн

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Salesforce объявил о запуске своего нового фонда размером $50 млн
Мировой лидер в сфере CRM Salesforce объявил о запуске своего нового фонда размером $50 млн от корпоративной венчурной группы Salesforce Ventures.
Средства нового фонда будут направлены на ускорение развития различных стартапов, которые входят в портфель группы. Salesforce также запускает новую инициативу под названием SI Trailblazer Alliance в которые будут входить:
  • Стартап 7Summits, поставщик социальных услуг для бизнеса. Задача компании: помощи клиентам в привлечении клиентов, партнеров для развития бизнеса в целом.
  • Стартап Arxxus, который поможет Salesforce разрабатывать стратегию развития и реализовать Salesforce Managed Services.
  • ATG, поставщик услуг по консультированию и настройке ценовых предложений.
За все свое
время существования, фонд совершил более 250 сделок на общую сумму $1 млрд. На сегодняшний день, в совет директоров входят 10 крупных инвесторов, которые проводили финансирование на общую сумму $400 млн.

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венчурные компании, венчурный фонд, новости, финансы
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