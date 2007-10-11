Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Golden-Investor - golden-investor.gold

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:24
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 321
Благодарностей: 51
УГ: 9
КП: 0.000
Golden-Investor - golden-investor.gold
Я не админ/владелец проекта, "Golden-Investor" добавлен на мониторинг

Старт: 26.05.17



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Цитата:
С ЧЕГО НАЧАТЬ, ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ В КОМПАНИИ GOLDEN-INVESTOR?

Начать необходимо с регистрации личного кабинета на сайте компании. Затем пополнить внутренний счет компании и начать зарабатывать с помощью наших инструментов заработка. Если Вы затрудняетесь в выборе подходящего для Вас варианта заработка, обратитесь в нашу службу поддержки, Вам будет оказана квалифицированная помощь.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ GOLDEN-INVESTOR ?

Мы предлагаем Вам инвестиции в один из самых прибыльных секторов финансовых рынков, а именно бинарные опционы.

ЧТО ТАКОЕ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ?

Бинарный опцион - это производный финансовый инструмент, в котором прибыль и убыток известны заранее и указаны при совершении сделки.

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН САЙТ КОМПАНИИ GOLDEN-INVESTOR?

Сайт компании GOLDEN-INVESTOR это — возможность заработать любому, инвестируя собственные активы в доверительное управление,или же самому попробовать свои силы на опционе с валютой компании. Сайт обеспечивает удобную для всех сторон систему извлечения прибыли из активов клиентов и выплаты вознаграждений инвесторам,трейдерам. Инвестору,трейдеру предоставлена возможность 24 часа в сутки иметь доступ к личному кабинету, где можно управлять своими денежными средствами и распределять полученную прибыль, путем капитализации ее части в пользу вклада,100% реинвестированием.

КАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИЯ GOLDEN-INVESTOR ИЗВЛЕКАЕТ ПРИБЫЛЬ?

Компания GOLDEN-INVESTOR аккумулирует денежные средства частных инвесторов,трейдеров и свой оборотный капитал в бинарные опционы(IQ Option‎, 24Option, BANC DE BINARY, Бинариум). Полученная прибыль в процентном соотношении, распределяется между инвесторами,трейдерами и компанией. Так же часть средств из прибыли компании, поступает в стабилизационный фонд(резервный).
4 инвестиционных плана:

1) Вклад +2,5% в сутки на 15 дней
2) Вклад +4% в сутки на 24 дня
3) Вклад +6% в сутки на 31 день
4) Вклад +7% в сутки на 15 дней

Платёжные системы:
-Payeer
-PerfectMoney
-EgoPay

Мин/Макс вклад: 10$/10.000$

Реферальная система: 5%

Выплаты: ручные

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:



добавлено через 3 минуты
Зашла первая выплата!

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Последний раз редактировалось Imperio; Сегодня в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
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