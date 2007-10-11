Golden-Investor - golden-investor.gold

С ЧЕГО НАЧАТЬ, ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ В КОМПАНИИ GOLDEN-INVESTOR?
Начать необходимо с регистрации личного кабинета на сайте компании. Затем пополнить внутренний счет компании и начать зарабатывать с помощью наших инструментов заработка. Если Вы затрудняетесь в выборе подходящего для Вас варианта заработка, обратитесь в нашу службу поддержки, Вам будет оказана квалифицированная помощь.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ GOLDEN-INVESTOR ?
Мы предлагаем Вам инвестиции в один из самых прибыльных секторов финансовых рынков, а именно бинарные опционы.
ЧТО ТАКОЕ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ?
Бинарный опцион - это производный финансовый инструмент, в котором прибыль и убыток известны заранее и указаны при совершении сделки.
ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН САЙТ КОМПАНИИ GOLDEN-INVESTOR?
Сайт компании GOLDEN-INVESTOR это — возможность заработать любому, инвестируя собственные активы в доверительное управление,или же самому попробовать свои силы на опционе с валютой компании. Сайт обеспечивает удобную для всех сторон систему извлечения прибыли из активов клиентов и выплаты вознаграждений инвесторам,трейдерам. Инвестору,трейдеру предоставлена возможность 24 часа в сутки иметь доступ к личному кабинету, где можно управлять своими денежными средствами и распределять полученную прибыль, путем капитализации ее части в пользу вклада,100% реинвестированием.
КАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИЯ GOLDEN-INVESTOR ИЗВЛЕКАЕТ ПРИБЫЛЬ?
Компания GOLDEN-INVESTOR аккумулирует денежные средства частных инвесторов,трейдеров и свой оборотный капитал в бинарные опционы(IQ Option, 24Option, BANC DE BINARY, Бинариум). Полученная прибыль в процентном соотношении, распределяется между инвесторами,трейдерами и компанией. Так же часть средств из прибыли компании, поступает в стабилизационный фонд(резервный).
4 инвестиционных плана:
1) Вклад +2,5% в сутки на 15 дней
2) Вклад +4% в сутки на 24 дня
3) Вклад +6% в сутки на 31 день
4) Вклад +7% в сутки на 15 дней