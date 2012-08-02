Выручка платформы Crowdcube выросла на 48% до £ 3,9 млн за год

Благодаря крупным сделкам за последний год выручка
краудфандинговой платформы Crowdcube выросла на 48% до £ 3,9 млн
. Согласно данным, отправленным в четверг в регистрационную палату, доход компании резко увеличился. При этом подавляющее большинство выручки было получено из Великобритании, а менее £ 100,000 — из испанского офиса Crowdcube.
Несмотря на рост выручки, платформа по-прежнему остается убыточной. В прошлом году Crowdcube потерял £ 5,3 млн, а в 2015 году убытки составили £ 5 млн
. Главный финансовый директор Crowdcube Билл Симмонс написал Business Insider по электронной почте: «Увеличение выручки Browdcube за последний год показывает, что мы продолжает постоянно расти. Также показатель отображает привлекательность привлечения средств посредством краудфандинга. Важным фактором нашего успеха стало увеличение проектов на поздних стадиях, которые часто поддерживаются венчурными фондами, и выбор Crowdcube в качестве партнера в крупных финансовых раундах».
В 2016 году на платформе Crowdcube провели крупнейшую в Великобритании кампанию по обратному финансированию, когда было привлечено £ 6,6 млн для одного проекта
. В список крупных кампаний вошли: проект goHenry, разрабатывающий дебетовую карту для детей, который привлек £ 3,9 млн в мае, пивоварня Innis & Gunn, привлекшая £ 2,4 млн в ноябре (хотя последующая кампания не учитывалась в отчетном периоде). Симмонс также написал: «Только в первом квартале 2017 года проекты привлекли посредством Crowdcube больше £ 23 млн, что показывает наш постоянный рост».
Основанная в 2011 году, крупнейшая в Великобритании платформа Crowdcube для обратного инвестирования позволяет частным компаниям привлекать средства путем продажи акций или выпуска облигаций для «толпы» (частных инвесторов, которые вкладывают в проекты суммы от £ 10). На конец 2016 года Crowdcube привлекла более £ 80 млн для проектов, а количество зарегистрированных пользователей пересекло отметку 390 000 человек
. Согласно официальным данным, за год количество сотрудников выросло с 54 до 85 человек, а затраты на персонал увеличились до £ 4,5 млн
по сравнению с £ 2,8 млн в 2015 году. Самый высокооплачиваемый директор, имя которого не раскрывают, получил годовую зарплату £ 132,875.
В прошлом месяце Crowdcube объявила о планах экспансии Европы и найме новых сотрудников в Париже и Амстердаме. Расширение станет частью связующего звена с WeWork, в котором Crowdcube предоставит финансовое решение для стартапов, работающих в коворкинг-пространстве.
Перевод специально для mmgp.ru
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