Цена биткоина вернулась к отметкам выше $2500

В субботу, 3 июня, цена биткоина после недели позитивных трендов вернулась к отметкам выше $2500. На момент публикации средневзвешенный курс первой криптовалюты, по данным Coinmarketcap, составляет $2505. За последние сутки биткоин вырос в цене на 4%, за неделю – почти на 25%.
На бирже Bitstamp курс ранее сегодня доходил до $2529, на Kraken этот показатель доходил до $2538.
Отдельного внимания заслуживают ведущие китайские биржи, ранее на этой неделе объявившие о возобновлении вывода средств. Так, на Okcoin биткоин в настоящий момент торгуется в районе $2550, однако минувшей ночью курс здесь доходил до $2673, после чего резко упал до отметок ниже $2450.
В то же время на Bitfinex биткоин в настоящий момент торгуется в районе $2415, чуть выше на BTC-e — $2430.
Обращает на себя внимание и заметно выросшая капитализация – на данный она превысила $41 млрд.
Среди других позитивных для биткоина новостей этой недели можно вспомнить известие о том, что ведущий британский онлайн-брокер Hargreaves Lansdown предоставил своим пользователям возможность делать инвестиции в криптовалюте, запуск новой биткоин-биржи в Японии, а также вероятность новых инвестиций в компанию Coinbase.
В то же время по-прежнему остается неразрешенным вопрос масштабирования сети, и на фоне растущей стоимости транзакций и растущего времени их подтверждения, это остается главным, на что должно быть обращено внимание разработчиков и ведущих представителей индустрии.