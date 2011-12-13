Triumph Trade - triumphtrade.biz

Торговля Triumph начала свою историю как специалист по онлайн-торговле, который предоставляет онлайн-трейдинговые платформы и расширенные инструменты торговли частным и институциональным клиентам. На протяжении многих лет мы развивались для предоставления целого ряда финансовых продуктов и услуг для удовлетворения потребностей наших растущих клиентов в Азии и за ее пределами.
Задача трейдера Triumph заключается в разработке лучшей в мире системы прямых инвестиций («PE») и венчурного капитала («VC») в интересах инвесторов и предпринимателей во всем мире. Мы фокусируемся на золоте, облигациях, Forex, торговле акциями, Hedge Фондов и частных инвестиционных фондов.
Для нас успех - это экспертные инвестиционные команды, которые собираются вместе, чтобы открыть для себя самые лучшие идеи и возможности для инвестиций. Наша приверженность обеспечению выдающихся инвестиционных возможностей для наших клиентов лежит в основе всего, что мы делаем.
Мы всегда считали, что некоторые из лучших инвестиционных возможностей создаются, по-настоящему понимая потребности наших клиентов. Тщательно сконструированные портфели, которые балансируют эффективность и управление рисками, дают нашим клиентам уверенность в том, что мы стремимся помочь им достичь своих целей.
Планы проекта:
Цитата:
стандарт
Гибкий интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 3 лет. Доступно только 99 слотов. Как только вы вложили все 99 слотов, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 10,00 / 0,010000 BTC $ 2500,00 / 3.000000 BTC 0,30%
авансировать
Исправленный интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 2 лет. 3 слота доступны только для инвестиций. Как только вы вложили все 3 слота, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 2500,00 / 2.000000 BTC $ 5000,00 / 6,000000 BTC 2,00%
профессиональный
Исправленный интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 365 дней. 1 слот доступен только для инвестиций. После того, как вы вложили капитал, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 3000.00 / 3.000000 BTC $ 25000.00 / 20.000000 BTC 5,00%
Специальный (скоро)
Фиксированный процент отправляется на ваш счет через 1 день. 3 слота доступны только для инвестиций. После того, как вы вложили капитал, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 0.00 / 0.000000 BTC $ 0.00 / 0.000000 BTC 105.00%
Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer.
Минималка - $10
Выплаты - Pуководство
Реф. программа - 5%
DDOS защита от - KoDdos
SSL сертификат от - от Comodo CA Limited
Domain - Created on 2017-02-07 - Expires on 2022-02-06
IP Address - 198.144.120.57 is hosted on a dedicated server
Мой вклад
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1896276->U14257987.
Memo: Shopping Cart Payment. hyipdollar deposit..
Date: 16:08 03.06.17.
Batch: 178195716.