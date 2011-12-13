Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Triumph Trade - triumphtrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:41
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 18,500
Благодарностей: 1,626
УГ: 3
КП: 0.005
Triumph Trade - triumphtrade.biz
Я не админ/не владелец проекта

Старт : 2017.06.03



Легенда
Цитата:
Торговля Triumph начала свою историю как специалист по онлайн-торговле, который предоставляет онлайн-трейдинговые платформы и расширенные инструменты торговли частным и институциональным клиентам. На протяжении многих лет мы развивались для предоставления целого ряда финансовых продуктов и услуг для удовлетворения потребностей наших растущих клиентов в Азии и за ее пределами.

Задача трейдера Triumph заключается в разработке лучшей в мире системы прямых инвестиций («PE») и венчурного капитала («VC») в интересах инвесторов и предпринимателей во всем мире. Мы фокусируемся на золоте, облигациях, Forex, торговле акциями, Hedge Фондов и частных инвестиционных фондов.

Для нас успех - это экспертные инвестиционные команды, которые собираются вместе, чтобы открыть для себя самые лучшие идеи и возможности для инвестиций. Наша приверженность обеспечению выдающихся инвестиционных возможностей для наших клиентов лежит в основе всего, что мы делаем.

Мы всегда считали, что некоторые из лучших инвестиционных возможностей создаются, по-настоящему понимая потребности наших клиентов. Тщательно сконструированные портфели, которые балансируют эффективность и управление рисками, дают нашим клиентам уверенность в том, что мы стремимся помочь им достичь своих целей.
Планы проекта:
Цитата:
стандарт
Гибкий интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 3 лет. Доступно только 99 слотов. Как только вы вложили все 99 слотов, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 10,00 / 0,010000 BTC $ 2500,00 / 3.000000 BTC 0,30%

авансировать
Исправленный интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 2 лет. 3 слота доступны только для инвестиций. Как только вы вложили все 3 слота, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 2500,00 / 2.000000 BTC $ 5000,00 / 6,000000 BTC 2,00%

профессиональный
Исправленный интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 365 дней. 1 слот доступен только для инвестиций. После того, как вы вложили капитал, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 3000.00 / 3.000000 BTC $ 25000.00 / 20.000000 BTC 5,00%

Специальный (скоро)
Фиксированный процент отправляется на ваш счет через 1 день. 3 слота доступны только для инвестиций. После того, как вы вложили капитал, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.
Минимальный максимальный процент
$ 0.00 / 0.000000 BTC $ 0.00 / 0.000000 BTC 105.00%
Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer.

Минималка - $10

Выплаты - Pуководство

Реф. программа - 5%

DDOS защита от - KoDdos

SSL сертификат от - от Comodo CA Limited

Domain - Created on 2017-02-07 - Expires on 2022-02-06

IP Address - 198.144.120.57 is hosted on a dedicated server

Мой вклад
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1896276->U14257987.
Memo: Shopping Cart Payment. hyipdollar deposit..
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Старый Сегодня, 19:56
#2
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Большой и красивый дом
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 256
Благодарностей: 60
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Triumph Trade - triumphtrade.biz
Гугл переводчик и не настроенный SSL на сайте где предстоит работа с паролями и деньгами.

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
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