Triumph Trade - triumphtrade.biz Я не админ/не владелец проекта



Старт : 2017.06.03







Легенда

Цитата: Торговля Triumph начала свою историю как специалист по онлайн-торговле, который предоставляет онлайн-трейдинговые платформы и расширенные инструменты торговли частным и институциональным клиентам. На протяжении многих лет мы развивались для предоставления целого ряда финансовых продуктов и услуг для удовлетворения потребностей наших растущих клиентов в Азии и за ее пределами.



Задача трейдера Triumph заключается в разработке лучшей в мире системы прямых инвестиций («PE») и венчурного капитала («VC») в интересах инвесторов и предпринимателей во всем мире. Мы фокусируемся на золоте, облигациях, Forex, торговле акциями, Hedge Фондов и частных инвестиционных фондов.



Для нас успех - это экспертные инвестиционные команды, которые собираются вместе, чтобы открыть для себя самые лучшие идеи и возможности для инвестиций. Наша приверженность обеспечению выдающихся инвестиционных возможностей для наших клиентов лежит в основе всего, что мы делаем.



Мы всегда считали, что некоторые из лучших инвестиционных возможностей создаются, по-настоящему понимая потребности наших клиентов. Тщательно сконструированные портфели, которые балансируют эффективность и управление рисками, дают нашим клиентам уверенность в том, что мы стремимся помочь им достичь своих целей. Планы проекта:

Цитата: стандарт

Гибкий интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 3 лет. Доступно только 99 слотов. Как только вы вложили все 99 слотов, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.

Минимальный максимальный процент

$ 10,00 / 0,010000 BTC $ 2500,00 / 3.000000 BTC 0,30%



авансировать

Исправленный интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 2 лет. 3 слота доступны только для инвестиций. Как только вы вложили все 3 слота, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.

Минимальный максимальный процент

$ 2500,00 / 2.000000 BTC $ 5000,00 / 6,000000 BTC 2,00%



профессиональный

Исправленный интерес отправляется на ваш счет ежедневно в течение 365 дней. 1 слот доступен только для инвестиций. После того, как вы вложили капитал, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.

Минимальный максимальный процент

$ 3000.00 / 3.000000 BTC $ 25000.00 / 20.000000 BTC 5,00%



Специальный (скоро)

Фиксированный процент отправляется на ваш счет через 1 день. 3 слота доступны только для инвестиций. После того, как вы вложили капитал, этот план недоступен для вас, чтобы инвестировать больше.

Минимальный максимальный процент

$ 0.00 / 0.000000 BTC $ 0.00 / 0.000000 BTC 105.00% Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer.



Минималка - $10



Выплаты - Pуководство



Реф. программа - 5%



DDOS защита от - KoDdos



SSL сертификат от - от Comodo CA Limited



Domain - Created on 2017-02-07 - Expires on 2022-02-06



IP Address - 198.144.120.57 is hosted on a dedicated server



Мой вклад

The amount of 200 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1896276->U14257987.

Memo: Shopping Cart Payment. hyipdollar deposit..

Date: 16:08 03.06.17.

Batch: 178195716.



