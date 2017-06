InfernusZp HYIP.Observer



BayInvest - bayinvest.net Я не админ :







Старт : 03.06.2017



Цитата: Bay Invest - Rich in the Bay - инвестиционная компания, специализирующаяся на рынках коммерческой недвижимости и недвижимости. Мы ориентируемся на развитие офисных зданий, элитных квартир и вилл в бухтах по всему миру. Мы строим много квартир и вилл на заливе Испании, Франции, Италии и будем продолжать расти в Германии, Польше, Нидерландах, Дании и других странах. Мы стремились максимизировать финансовую стабильность наших инвесторов. Мы уверены в наших инвестиционных решениях и предлагаем отличные возможности для привлечения людей со всего мира. Планы :



BAY HOUSE 140.00% через 10 дней

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $10.00 $1000.00 120.00

Plan 2 $1001.00 $5000.00 128.00

Plan 3 $5001.00 $100000.00 140.00



BAY OFFICE 195.00% через 20 дней

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $10.00 $1000.00 145.00

Plan 2 $1001.00 $5000.00 160.00

Plan 3 $5001.00 $100000.00 195.00



BAY APARTMENTS 250.00% через 30 дней

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $10.00 $1000.00 170.00

Plan 2 $1001.00 $5000.00 200.00

Plan 3 $5001.00 $100000.00 250.00



BAY RESTAURANTS 3.50% В сутки навсегда

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $10.00 $500.00 1.50

Plan 2 $501.00 $2000.00 2.25

Plan 3 $2001.00 $100000.00 3.50



BAY HOTELS 1.72% В сутки на 15 дней

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $10.00 $200.00 1.30

Plan 2 $201.00 $500.00 1.50

Plan 3 $501.00 $2000.00 1.72



BAY VILLAS 2.16% В сутки на 25 дней

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $500.00 $1000.00 1.75

Plan 2 $1001.00 $2500.00 1.92

Plan 3 $2501.00 $10000.00 2.16



BAY RESORTS 2.70% В сутки на 45 дней

Plan Min Max Profit (%)

Plan 1 $2000.00 $5000.00 2.20

Plan 2 $5001.00 $10000.00 2.40

Plan 3 $10001.00 ∞ 2.70



Принимает : PerfectMoney / Payeer / Bitcoin



Компания - https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10759701







Телефон - + 44 1274288368



Реферальная система :

10.00% 3.00% 1.50% 1.00%

Представители :

12.00% 3.50% 1.50% 1.00%



Кошель PM :

U14608122 (Bay Invest LTD)

Тип Аккаунта: Верифицирован, 0 Trust Score point(s)



WHOIS :

Цитата: Registrar Info

NameBigRock Solutions Ltd

Whois Server Whois.bigrock.com

Referral URL bigrock.com

Expires On 2022-05-09

Registered On 2017-05-09

Updated On 2017-05-11



Name Servers

isla.ns.cloudflare.com 173.245.58.119

noah.ns.cloudflare.com 173.245.59.133 SSL :





Цитата: bayinvest.net resolves to 89.39.105.79



Server Type: Apache/2.2.15 (CentOS)



The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).



The certificate was issued by Comodo.



The certificate will expire in 349 days.



The hostname (bayinvest.net) is correctly listed in the certificate.

Common name: bayinvest.net

Organization: Bay Invest LTD

Location: Inverness, GB

Valid from May 17, 2017 to May 18, 2018

Serial Number: 99de4ec074f7c7d5b8465299a5606cea

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA Депозит (свои, не админские, админ не отвечает на предложение...):





03.06.17 13:11

Transfer

Sent Payment: 50.00 USD to account U14608122 from U14997830.

Batch: 178181283.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Bay Invest - Rich by the bay User HYIP-Observer.



