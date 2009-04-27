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Глава Роструда на ПМЭФ назвал самую востребованную профессию в России

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Глава Роструда на ПМЭФ назвал самую востребованную профессию в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российским предприятиям сложнее всего найти специалистов в инженерной области, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-2017.

Цитата:
"На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства", — сказал Вуколов.
Ранее Минобрнауки сообщило, что снизило число бюджетных мест на специальности "экономика" и "юриспруденция", так как эти специальности не востребованы у работодателей. В связи с этим Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.

При этом глава Роструда добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество безработных снижается. Поэтому еще одной важной для ведомства задачей является работа над качеством предлагаемых вакансий.

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