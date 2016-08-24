ПАММ-счет fintechnology 15: 708408 (Alfa-Forex)

Предлагаю к рассмотрению свой ПАММ счет (компания Финансовые Технологии
)
fintechnology 15 (Alfa-Forex)
Дата создания ПАММ-счета 02.02.2016г., первая сделка 18.04.2016г.
Валюта ПАММ-счета - USD
Краткая информация об управляющем - Наталья Поспелова, руководитель Школы Трейдера и Школы Инвестора в г. Москве, опыт работы на реальных счетах с 2012г.
Капитал управляющего - 6000$; собственные инвестиции в счёт 20000$
Оферта ПАММ-счета - 40% от прибыли управляющему, 60% инвестору, минимальная сумма инвестиций 3000$, вывод 300$ (параметры оферты меняются в соответствии с изменением баланса
), штрафы за досрочный вывод отсутствуют, торговый интервал 14 дней
Стратегия - работа по Системе П.Г.Каспарова при помощи полуавтоматического робота В.А.Чернянского. Работа ведется среднесрочно 9-ю валютными парами на платформе МТ5, отложенные ордера выставляются вручную, при открытии робот подхватывает позицию и ведет до закрытия по тейк-профиту. Стопы не используются. Мартингейл, сетка, пересиживание, скальпинг не применяются. Счет подходит для долгосрочного инвестирования (от 1 года), гарантированный доход от 18% годовых в USD
Мани-менеджмент - работа с минимальным риском на дневных графиках, рабочая просадка 10-20%, возможны длительные просадки 30-40%, загрузка депозита до 30%
Контактная информация управляющего:
почта: pospelova.nl@fintechnology.ru
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skype: nata260172
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публичных ПАММ-счетов до этого не открывалось