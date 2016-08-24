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ПАММ-счет fintechnology 15: 708408 (Alfa-Forex)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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Старый Сегодня, 03:06
#1
Интересующийся
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 25
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет fintechnology 15: 708408 (Alfa-Forex)
Предлагаю к рассмотрению свой ПАММ счет (компания Финансовые Технологии)

fintechnology 15 (Alfa-Forex)

Дата создания ПАММ-счета 02.02.2016г., первая сделка 18.04.2016г.

Валюта ПАММ-счета - USD

Краткая информация об управляющем - Наталья Поспелова, руководитель Школы Трейдера и Школы Инвестора в г. Москве, опыт работы на реальных счетах с 2012г.

Капитал управляющего - 6000$; собственные инвестиции в счёт 20000$

Оферта ПАММ-счета - 40% от прибыли управляющему, 60% инвестору, минимальная сумма инвестиций 3000$, вывод 300$ (параметры оферты меняются в соответствии с изменением баланса), штрафы за досрочный вывод отсутствуют, торговый интервал 14 дней

Стратегия - работа по Системе П.Г.Каспарова при помощи полуавтоматического робота В.А.Чернянского. Работа ведется среднесрочно 9-ю валютными парами на платформе МТ5, отложенные ордера выставляются вручную, при открытии робот подхватывает позицию и ведет до закрытия по тейк-профиту. Стопы не используются. Мартингейл, сетка, пересиживание, скальпинг не применяются. Счет подходит для долгосрочного инвестирования (от 1 года), гарантированный доход от 18% годовых в USD

Мани-менеджмент - работа с минимальным риском на дневных графиках, рабочая просадка 10-20%, возможны длительные просадки 30-40%, загрузка депозита до 30%

Контактная информация управляющего:
почта: pospelova.nl@fintechnology.ru
cайт
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группа VK
skype: nata260172

Для инвестирования в счёт перейдите сюда и нажмите "инвестировать"

публичных ПАММ-счетов до этого не открывалось
PersonaGrata вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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