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Greenlight привлек $7,5 млн для дебетовых смарт-карт, предназначенных для детей

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Greenlight привлек $7,5 млн для дебетовых смарт-карт, предназначенных для детей


Когда я был ребенком, мои родители давали мне деньги на карманные расходы или когда мне необходимо было совершить определенные покупки в торговом центре. Но кто сейчас использует наличные деньги?

Стартап Greenlight сегодня предложил для родителей дебетовую смарт-карту, которую можно свободно передавать их детям, мгновенно пополнять денежными средствами с помощью мобильного приложения, и в ней возможно устанавливать любые требуемые ограничения для тех магазинов, в коих дети могут совершать определенные покупки.

Спустя шесть месяцев своего присутствия на рынке компания уже имеет 10 000 платящих клиентов, и сегодня привлекла $7,5 млн. инвестиций от венчурных фондов Relay Ventures, Social Capital, New Enterprise Associates и TTV Capital. Стартап Greenlight планирует использовать полученное финансирование для расширения собственного штата сотрудников и привлечения большего количества клиентов с помощью своей дебетовой смарт-карты.

Соучредитель и генеральный директор Greenlight Тим Шихан начал работать над созданием данного стартапа сразу после того, как понадобилось решить свою собственную проблему. Ему нужно было каждый день давать своим детям деньги на карманные расходы в то время, когда у него отсутствовали наличные деньги. Расспросив и других родителей, он выяснил, что это общая для всех проблема, и что многие родители также искали способы научить своих детей финансовой грамотности, а также лучшему видению того, как следует разумно тратить деньги.


С Greenlight родители могут свободно передавать детям свои дебетовые карты, обеспечивающие беспрецедентный контроль и максимальную прозрачность в том, как и где именно они используются. Благодаря эффективному сочетанию карты и специального мобильного приложения, можно получать всю необходимую информацию об аккаунте пользователя и всех его транзакциях.

За небольшую ежемесячную плату родители могут мгновенно переводить деньги на карты своих детей, получать сообщения, когда они что-то покупают, и устанавливать необходимые ограничения на уровне магазина, где дети могут совершать покупки. Данный сервис также предоставляет простые способы для родителей автоматически финансировать детские расходы и замораживать карты, если они потеряны или украдены.

Подобная услуга предназначена для семей с детьми в возрасте от 8 до 18 лет. Она стоит $4,99 в месяц и включает в себя одновременное использование до пяти дебетовых карт на одну семью. Это намного проще и в большинстве случаев является более дешевой альтернативой созданию индивидуальных банковских счетов для каждого ребенка, которые могут иметь определенные возрастные ограничения, требования к балансу и скрытые комиссии.

Greenlight получает прибыль за счет ежемесячной подписки, а также получает определенные комиссионные отчисления со всех транзакций, осуществляемых с помощью данных карт. Но для самих пользователей вообще отсутствуют какие-либо дополнительные платежи за обслуживание в сетях ATM или за проведение транзакций.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/02/gr...ebit-for-kids/

https://text.ru/antiplagiat/5931a452662fe
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