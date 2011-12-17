Idera провела рекапитализацию в размере $1.125 млрд

Компания из Хьюстона Idera, провайдер решений для управления жизненным циклом баз данных и инструментов для разработки приложений, закрыла рекапитализацию в размере $1,125 млрд.
Сделка была проведена частной инвестиционной компанией среднего звена HGGC, при партнерстве TA Associates, которой принадлежит Idera с 2014 года и руководства Idera.
По завершении сделки HGGC будет контролирующим инвестором в компании, а TA Associates и руководство сохранят значительную долю участия.
Рекапитализация это часть финансирования для приобретения Idera в течении пары месяцев.
Компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволяет разрабатывать, контролировать и управлять системами данных в базах данных, а также создавать инструменты разработки приложений, позволяющие разработчикам программного обеспечения создавать, тестировать и развертывать широкий спектр приложений. Компания сотрудничает с клиентами из многих отраслей, включая образование, энергетику, финансы, правительство, здравоохранение, производство, медиа, розничную торговлю и технологию.
Университет Нотр-Дам, Chevron, Saint Francis Health Services и Microsoft входят в число более чем 20 000 организаций, которые ежедневно используют продукты Idera.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/idera...alization.html
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