Logitech обновила мыши, которые умеют управлять сразу двумя ПК



Мыши MX Master и MX Anywhere от Logitech многими считаются одними из лучших профессилнальных решений на рынке. И вот компания анонсировала обновленные версии обеих моделей: MX Master 2S и MX Anywhere 2S соответственно.



Как сообщается, обе новые модели имеют разрешающую способность сенсора в 4000 DPI (у старых моделей было 1000), а время работы теперь составляет 70 дней против 40 ранее. Также появилось новое чёрно-серое оформление, хотя в целом дизайн не претерпел кардинальных изменений.







Однако главным отличием является новая возможность Logitech Flow, которая доводит до совершенства функцию предыдущих моделей — переключение между двумя компьютерами. Если в первой версии для переключения нужно было использовать кнопку на «днище» мыши, то теперь всё делается автоматически и «бесшовно». Проще говоря, достаточно переместить курсор так, чтобы он покинул пределы экрана одного ПК и появился на другом. И всё — теперь пользователь управляет другим ПК. Это справедливо для компьютеров, подключённых к одной Wi-Fi-сети, причём как для Windows, так и для Mac (о Linux ничего не сообщается, но не исключено, что работает и там). То есть теперь копирование и вставка текста, изображений или даже целых файлов работает между ПК.



YouTube YouTube

Функция Flow также совместима с другими мышами Logitech, включая M585 Multi-Device и M590 Multi-Device Silent, а также несколькими клавиатурами. Программное обеспечение Flow использует местоположение мыши, чтобы определить, к какому компьютеру подключается клавиатура.



