Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,302 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена Биткойна по-прежнему может достичь отметки $4000

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:41
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,757
Благодарностей: 1,419
УГ: 6
КП: 0.677
подарки
Цена Биткойна по-прежнему может достичь отметки $4000
После недавней коррекции, цена Биткойна по-прежнему может достичь отметки $4000
Ожидается, что цена Биткойна вырастет до $4000 к концу этого года, после усиления спроса.


Биткойн, самая популярная криптовалюта, недавно испытала коррекцию цены, потеряв до $400 за ночь. Внезапное падение, последовавшее за устойчивым, быстрым ростом цены до рекордных уровней, считалось окончанием бычьего забега Биткойна на некоторое время. Однако, аналитики считают, что такое развитие ситуации - это лишь маленькая неудача, которая будет преодолена в кратчайшие сроки.

Несколько инвесторов считают, что криптовалюта только начинает движение, и, ожидается, что цена Биткойна снова повысится, и достигнет отметки в $4000, к концу этого года. Ведущий новостной ресурс о финансах опубликовал анализ, проведенный опытным инвестором Даниэлем Мастером (Daniel Masters) – председателем компании XBT Provider, что предлагает «Биткойн-трекер», который можно обменивать или торговать ним на бирже Стокгольма Nasdaq.

Мастер считает, что последние события, связанные с Биткойном, происходящие во всем мире, станут важным движущим фактором повышения цены цифровой валюты до $4000 к концу 2017 года. В то же время, рост цены Биткойна будет сопровождаться увеличением стабильности, благодаря растущему распространению и объемам криптовалюты.

По словам Мастера:

«То, что мы видели на XBT Provider - это увеличение охвата и увеличение проникновения как на розничный, так и на институциональный рынок. В настоящее время мы охвачены на Nasdaq OMX 27 различными брокерскими дилерами, это резкое увеличение от того, что мы видели год или два назад ».

Некоторые из драйверов цены Биткойна это легализация криптовалюты Японией в апреле, пересмотр Комиссией по ценным бумагам и биржам США решения относительно Биткойн ETF фонда и многое другое. А также биржи в Китае, снимающие ограничения на снятие средств и возможные правила, которые будут введены Россией, Индией, Южной Кореей и другими странами, все это повлияет на рост спроса Биткойна, и поддержит предстоящий рост цен.

В настоящее время, осталось пару проблем связанных с масштабируемостью, с которыми сталкивается сеть Биткойна, что может оказать негативное влияние на рост криптовалюты. Сможет ли сообщество решить проблему вовремя, не влияя на следующее ралли, покажет только время.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник


Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поддержка Биткоина ослабевает, цена опускается ниже отметки $900 Alex077 Новости криптовалют 0 26.03.2017 14:00
К концу 2017 года стоимость одного биткоина может достичь отметки в $4400! milenochka85 Bitcoin 42 17.02.2017 13:27
Цена биткоина достигнет отметки в 1000$ уже этой осенью Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 22 30.08.2016 22:08
Цена нефти упала до рекордной низкой отметки за последние 5,5 лет CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.01.2015 19:19
ЦБ: рост цен в РФ может достичь 10% VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 8 02.12.2014 00:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ArhivariusA
ParamountBenefit - paramountbenefit.biz
От ArhivariusA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар myakin
Решили с друзьями снимать кино
От myakin в разделе «Курилка»
Аватар vvvv
Lerawith рефбек 100% lerawith.me + бонус
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Oracle купила израильский стартап Ravello Systems за полмиллиарда долларов
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kislov
Бывший член совета банка Pinnacle незаконно заработал на инсайде 56 тыс. долларов США
От kislov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Житель США заработал $1,3 млн при покупке дома за биткоин
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
.     
Пользователей
412,302
Тем
472,350
Сообщений
11,691,844

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube