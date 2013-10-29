После недавней коррекции, цена Биткойна по-прежнему может достичь отметки $4000
Ожидается, что цена Биткойна вырастет до $4000 к концу этого года, после усиления спроса.
Биткойн, самая популярная криптовалюта, недавно испытала коррекцию цены, потеряв до $400 за ночь. Внезапное падение, последовавшее за устойчивым, быстрым ростом цены до рекордных уровней, считалось окончанием бычьего забега Биткойна на некоторое время. Однако, аналитики считают, что такое развитие ситуации - это лишь маленькая неудача, которая будет преодолена в кратчайшие сроки.
Несколько инвесторов считают, что криптовалюта только начинает движение, и, ожидается, что цена Биткойна снова повысится, и достигнет отметки в $4000, к концу этого года. Ведущий новостной ресурс о финансах опубликовал анализ, проведенный опытным инвестором Даниэлем Мастером (Daniel Masters) – председателем компании XBT Provider, что предлагает «Биткойн-трекер», который можно обменивать или торговать ним на бирже Стокгольма Nasdaq.
Мастер считает, что последние события, связанные с Биткойном, происходящие во всем мире, станут важным движущим фактором повышения цены цифровой валюты до $4000 к концу 2017 года. В то же время, рост цены Биткойна будет сопровождаться увеличением стабильности, благодаря растущему распространению и объемам криптовалюты.
По словам Мастера:
«То, что мы видели на XBT Provider - это увеличение охвата и увеличение проникновения как на розничный, так и на институциональный рынок. В настоящее время мы охвачены на Nasdaq OMX 27 различными брокерскими дилерами, это резкое увеличение от того, что мы видели год или два назад ».
Некоторые из драйверов цены Биткойна это легализация криптовалюты Японией в апреле, пересмотр Комиссией по ценным бумагам и биржам США решения относительно Биткойн ETF фонда и многое другое. А также биржи в Китае, снимающие ограничения на снятие средств и возможные правила, которые будут введены Россией, Индией, Южной Кореей и другими странами, все это повлияет на рост спроса Биткойна, и поддержит предстоящий рост цен.
В настоящее время, осталось пару проблем связанных с масштабируемостью, с которыми сталкивается сеть Биткойна, что может оказать негативное влияние на рост криптовалюты. Сможет ли сообщество решить проблему вовремя, не влияя на следующее ралли, покажет только время.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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