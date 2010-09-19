Российский стартап «КвартираБезРисков» привлек инвестиции от Александра Румянцева

Венчурный капиталист Александр Румянцев инвестировал в российский стартап проверки квартир «КвартираБезРисков». Это решение было принято сразу после проведения Rusbase Speed Dating. О данном событии журналистам рассказал один из сотрудников этого проекта.
По итогам данной сделки Румянцеву предоставили 10% долю в компании. Общий размер инвестиций пока не предается огласке. Полученное финансирование стартап планирует использовать для налаживания каналов сбыта и маркетинга.
Сервис «КвартираБезРисков» за одни сутки гарантированно проверит «юридическую чистоту» квартиры или дома перед их приобретением либо арендой. Сотрудники стартапа тщательно проверят всю прежнюю историю жилой недвижимости и надежность его владельца. Данный проект осуществляет свою деятельность по всей территории Российской Федерации.
Представители сервиса сообщили, что сегодня большинство сделок на данном рынке осуществляются риэлторами и банковскими учреждениями, но эти участники вовсе не занимаются контролем юридической чистоты жилья и не несут никакой ответственности за негативные последствия сделки. А вот в сервисе «КвартираБезРисков» заверяют, что позволяют полностью обезопасить сделку от любых мошеннических схем за небольшую оплату, которая намного меньше, чем могут предложить конкуренты.
Раньше данный проект начал сотрудничать с «Тинькофф банком» (чтобы проверять всю ипотечную недвижимость) и крупнейшим агентством аренды недвижимости «Локалс». Кроме того, стартап наладил партнерские связи с целым рядом риэлторов и фирм, наименования которых не уточняются.
В беседе с журналистами сотрудники стартапа «КвартираБезРисков» сообщили, что повстречали Румянцева на техномероприятии Speed Dating, проводимым изданием Rusbase.
По материалам rb.ru
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