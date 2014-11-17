Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,289 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

True Ventures закрывает Select Fund II объемом $112 миллионов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:08
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,789
Благодарностей: 1,020
УГ: 5
КП: 0.132
подарки
True Ventures закрывает Select Fund II объемом $112 миллионов

True Ventures, базирующаяся в Пало-Альто (Калифорния, США) венчурная компания, специализирующаяся на ранних стадиях инвестирования, закрыла свой второй фонд Select Fund с суммой 112 миллионов долларов.

True Ventures Select II основное внимание уделит поддержке существующих портфельных компаний фирмы в их более поздних жизненных циклах, инвестируя на поздних этапах финансирования. Причем эти компании должны продемонстрировать готовность к конкуренции на рынке, а их продукты должны приносить доход.

Первая инвестиция фонда была сделана в технологическую фитнес-компанию Peloton.

Компания True Ventures, основанная в 2005 году, инвестирует в технологические стартапы на ранних стадиях финансирования. Под управлением фирмы находятся активы на сумму, превышающую 1,4 миллиарда долларов, и она предоставляет финансирование в посевном раунде и Серии А предпринимателям в сфере новых технологий, обеспечивая их не только капиталом, но и возможностью контактов с руководителями других своих портфельных компаний, а также инновационными образовательными возможностями.

В мае 2015 года True Ventures закрыл свой первый фонд True Ventures Select I в размере 102 миллиона долларов, который инвестировал в ряд портфельных компаний, таких как Peloton, Ring, Namely, Madison Reed и Blue Bottle Coffee.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Метки
венчурные компании, инвестиции, стартапы, фонды
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
New Harbor Capital закрывает свой фонд объемом $250 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.05.2017 18:54
Fifth Wall Ventures закрывает своей первый фонд на отметке $212 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.05.2017 00:05
Венчурная компания YL Ventures закрывает свой фонд на сумме $75 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2017 20:47
Eniac Ventures закрывает четвертый венчурный фонд на сумме $100 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.04.2017 21:44
РВК и North Energy Ventures создали венчурный фонд объемом 1 млрд рублей Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.10.2015 00:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар vitamir
rfigrp.com - Возвращаю 9% от вклада
От vitamir в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Karim
instant-aneous.net - Instant-Aneous
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
IBM открывает Blockchain-лабораторию
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
В интернет-банке «Союза» iSimple появилась возможность открывать вклады
От Vlad23 в разделе «Банки России»
Аватар Oliver Frank
США выделит деньги на украинский флот
От Oliver Frank в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
412,289
Тем
472,338
Сообщений
11,691,498

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube