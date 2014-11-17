True Ventures закрывает Select Fund II объемом $112 миллионов

True Ventures, базирующаяся в Пало-Альто (Калифорния, США) венчурная компания, специализирующаяся на ранних стадиях инвестирования, закрыла свой второй фонд Select Fund с суммой 112 миллионов долларов.
True Ventures Select II основное внимание уделит поддержке существующих портфельных компаний фирмы в их более поздних жизненных циклах, инвестируя на поздних этапах финансирования. Причем эти компании должны продемонстрировать готовность к конкуренции на рынке, а их продукты должны приносить доход.
Первая инвестиция фонда была сделана в технологическую фитнес-компанию Peloton.
Компания True Ventures, основанная в 2005 году, инвестирует в технологические стартапы на ранних стадиях финансирования. Под управлением фирмы находятся активы на сумму, превышающую 1,4 миллиарда долларов, и она предоставляет финансирование в посевном раунде и Серии А предпринимателям в сфере новых технологий, обеспечивая их не только капиталом, но и возможностью контактов с руководителями других своих портфельных компаний, а также инновационными образовательными возможностями.
В мае 2015 года True Ventures закрыл свой первый фонд True Ventures Select I в размере 102 миллиона долларов, который инвестировал в ряд портфельных компаний, таких как Peloton, Ring, Namely, Madison Reed и Blue Bottle Coffee.
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Специально для mmgp.ru