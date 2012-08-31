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Платформа DigixDAO выплачивает почти 500 000 ETC участникам проекта

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Платформа DigixDAO выплачивает почти 500 000 ETC участникам проекта

DigixDAO, а вернее ее разработчик, базирующаяся в Сингапуре компания Digix Global, создатель проекта обеспеченной золотом стабильной криптовалюты DGX, выплачивает владельцам голосующих токенов DGD эфир классик (ETC) в сумме 465 123 ETC.

Эта же сумма в ETH была собрана в ходе ICO, проходившего в марте 2016 года. Согласно первоначальным планам, расходование средств должно было определяться голосованием всех держателей DGD и собранные средства были помещены на мультиподписной кошелек. Однако, последующий взлом TheDAO вынудил основателей проекта полностью пересмотреть разработку смарт-контрактов, и запуск системы внесения предложений и голосования был отложен.

Тем временем, в результате хардфорка Эфириума 20 июля 2016 года, наряду с ETH, на балансе DigixDAO появилась сумма ETC, равная сумме ETH, хранившейся на балансе. Пересмотр технологии занял больше времени, чем ожидалось, и только в начале мая 2017 года смарт-контракты DigixDAO были переданы независимым аудиторам. В то время, как ETH остаются основным капиталом платформы, Digix Global решила вернуть ETC владельцам DGD, подробно изложив причины такого решения.

Контракт возврата


Возврат ETC проходит следующим образом: на блоке Эфириума 3 800 000 был сделан снимок (Snapshot) всех владельцев DGD, хранящих свои токены в кошельках MyEtherWallet, Mist и кошельках ряда бирж, после чего все держатели DGD получили на свои кошельки в блокчейне ETC временные токены DGDR. Получив DGDR, необходимо отправить их на контракт возврата и получить причитающуюся сумму эфира классик на любой указанный адрес ETC. Подробная инструкция по процедуре возврата для наиболее популярных кошельков выложена на Github.

По состоянию на конец дня 1 июня, процесс возврата проходит без осложнений. На каждый DGD приходится 0.232 ETC. Наиболее часто встречающаяся проблема: при отправке DGDR на контракт возврата, необходимо, чтобы в кошельке ETC была незначительная сумма ETC для оплаты газа за транзакцию и выполнение контракта, иначе транзакция не пройдет. Практика показывает, что 0.002 ETC вполне достаточно. Контракт возврата не ограничен во времени, так что можно не торопиться. Держать DGD на счете тоже не обязательно, так как контракт возврата берет данные из снимка, сделанного на блоке 3 800 000.

Запуск проекта


После окончания аудита и при отсутствии необходимости доработок, смарт-контракты "чеканки" золотых токенов DGX и системы управления DAO будут запущены на основном блокчейне Эфириума. Проект предполагает получать прибыль от комиссий за транзакции стабильных токенов, обеспеченных на 100% золотом, содержащимся в хранилищах. Право на прибыль получат все владельцы DGD, однако это не будет пассивный доход. Желающие получать прибыль должны будут принимать участие в управлении DigixDAO по следующей схеме: крупные владельцы DGD (от 1000 токенов) будут ставить предложения по текущей работе DAO на общее голосование, в котором участвуют все владельцы DGD с голосами, пропорциональными сумме их токенов.

Распределение прибыли будет происходить поквартально, но право на долю в прибыли будут иметь только те участники, которые принимали участие в управлении за отчетный квартал. Для получения квартальной прибыли, они должны будут отправлять свои DGD на контракт, который через некоторое время (длительность пока не определена) вернет их обратно, вместе с долей прибыли, выплачиваемой в DGX. Если держатель DGD не отправит свои токены на контракт, то даже если он принимал участие в управлении, его доля будет разделена между остальными участниками.

Описанная схема может быть изменена в рабочем порядке. Однако, один вопрос уже сейчас будоражит воображение владельцев DGD, только что получивших выплату ETC, и можно не сомневаться, что он будет вынесен на обсуждение сразу по включении механизма голосования. Как уже упоминалось, на контракте DigixDAO находится 465 123 ETH. На момент краудсейла (март 2016) это составляло порядка 5 миллионов долларов.

Теперь это более 100 миллионов долларов. Среди держателей DGD есть много желающих получить эту разницу или ее часть, о чем свидетельствуют дискуссии на Reddit и в Slack. Что из этого выйдет, покажет будущее, однако на момент написания статьи, рыночная капитализация Digix, согласно Coinmarketcap, составляет 159 миллионов долларов.

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