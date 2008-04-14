Annex - Annex.World

Планы nvestment От 3,3 до 5,5 ежедневно в течение 60 - 66 дней
Минимальный вклад $5
Рефские до 3 Уровни: 5% (20%) - 3% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Пользовательский скрипт
DDoS зашита от CloudFlare
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Наша команда была сформирована группой энтузиастов в 2010-м году и на данный момент содержит более 100 квалифицированных специалистов: менеджера проектов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, тестировщиков, разработчиков интерфейсов и разработчиков.
Мы занимаемся разработкой крупных проектов для международных компаний в ИТ-подразделении, и на данный момент у нас есть новейшие технологии, оборудование и инструменты для создания уникального и творческого программного обеспечения.