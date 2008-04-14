Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Annex - Annex.World

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
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Старый Сегодня, 11:47
#1
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Старый Сегодня, 12:04
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,257
Благодарностей: 12,052
УГ: 38
КП: 0.234
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Re: Annex - Annex.World
очередной бот вылез , с безумными планами
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Старый Сегодня, 12:07
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 111
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Annex - Annex.World
дизайн норм. но планы очень тяжелые для админа.
в общем жадным можно и поиграть, а разумным...
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imr56 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
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