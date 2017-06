Naale Топ Мастер

Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 42,752 Благодарностей: 2,919 Записей в блоге: 1 УГ: 11 КП: 0.005 подарки награды

Annex - Annex.World Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Annex World



Планы nvestment От 3,3 до 5,5 ежедневно в течение 60 - 66 дней



Минимальный вклад $5



Рефские до 3 Уровни: 5% (20%) - 3% - 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Пользовательский скрипт



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: ВАША МОЩНАЯ ТЕЛЕГРАММА

ПЛАТФОРМА ДЛЯ НЕВЕРОЯТНОГО ДОХОДА.

Активируйте бота, сделайте депозит, и мы позаботимся о вашем финансовом благополучии



Наша команда была сформирована группой энтузиастов в 2010-м году и на данный момент содержит более 100 квалифицированных специалистов: менеджера проектов, бизнес-аналитиков, дизайнеров, тестировщиков, разработчиков интерфейсов и разработчиков.



Мы занимаемся разработкой крупных проектов для международных компаний в ИТ-подразделении, и на данный момент у нас есть новейшие технологии, оборудование и инструменты для создания уникального и творческого программного обеспечения. Инвестиционные планы:



Цитата: 3,3%

60DAYS 198%

($ 5 - $ 199)



3,6%

60DAYS 216%

($ 200- $ 399)



4,0%

60DAYS 240%

($ 400- $ 699)



4,5%

64DAYS 288%

($ 700- $ 999)



5,0%

65DAYS 325%

($ 1000- $ 1499)



5,5%

66DAYS 363%

($ 1500- $ 10000) Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 178076962

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14119379 (Annex+World)

Amount: 120 USD

Memo: Pay+from654 ref. # 102 :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$53 Уровни: 5% (20%) - 3% - 1%МгновенноComodo CA LimitedCloudFlareПеревод с Google:Мой вклад:

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________