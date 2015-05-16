Стартап RiskRecon привлек $12 млн. инвестиций

Провайдер SaaS-платформы для объективных оценок программ безопасности RiskRecon из Солт-Лейк-Сити (Калифорния) завершил финансирование серии A собрав $12 млн.
Этот раунд возглавил Dell Technologies Capital с дополнительным участием от F-Prime Capital Partners и существующих инвесторов General Catalyst, а также Пола Сагана, бывшего генерального директора Akamai.
Компания намерена использовать средства для ускорения разработки продукта и глобального роста продаж.
Под руководством СЕО Келли Уайт RiskRecon предоставляет SaaS-решения для оценки безопасности, а также аналитику для улучшения программ управления рисками третьих лиц. На платформе клиенты оценить качество программ безопасности и таким образом повысить производительность и обеспечити подотчетность всех заинтересованных сторон. Стартап позволяет оценить программу безопасности организации - SaaS, аутсорсера или собственного провайдера.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/riskr...financing.html
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