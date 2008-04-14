Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,242 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

EliteTradeX - elitetradex.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:40
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,743
Благодарностей: 2,919
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
EliteTradeX - elitetradex.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: EliteTradeX

Планы nvestment От 3,2% - 7,1% ежедневно

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 5% - 3% -1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OVH Hosting

Перевод с Google:

Цитата:
о нас
Рынок BTC является одним из самых популярных направлений инвестиций. Однако не каждый может последовательно зарабатывать в этой сфере: недостаточно опыта и способности правильно торговать на валютном рынке.
Компания «EliteTradeX» была создана успешными трейдерами, которые давно приобрели опыт и знания и поэтому могут оценить риски и ситуацию на валютном рынке, сделать прогнозы продуктов и выбрать наиболее успешные моменты для транзакций.
Наша главная цель - найти и внедрить эффективные и эффективные финансовые решения. Отличительной особенностью компании является инвестиционный потенциал, когда работа на рынке BTC помогает нам сделать правильные шаги для достижения целей.

Успех компании достигается за счет точного расчета, прогнозирования и возможности выбора правильной стратегии. Мы не отклоняемся от плана, даже если фактическая прибыль намного больше, чем планировалось.
Инвестиционные планы:

Цитата:
УПАКОВКА ВОЛЬФА (40 дней)
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 5000,00 3,20


LETHAL PANTHER (40 дней)
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 5000,00 3,60


HAWK EYE (35 дней)
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 250,00 - $ 5000,00 4,50


КРАСНЫЙ БУЛЛ (30 дней)
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 1000,00 - $ 5000,00 5,40


ЛЮДИ (25 дней)
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 2000.00 - $ 5000.00 7.10


КРОВЬ УЩЕРБА (42 дня)
Планируемая сумма ($) Недельная прибыль (%)
План 1 $ 100,00 - $ 5000,00 25,00


MAMMOTHS DYNASTY (42 дня)
Планируемая сумма ($) Недельная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 5000,00 30,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 178066943
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14507714 (Elitetradex.com)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to elitetradex.com User naale
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 08:42.
Naale вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ПАММ-счета ArenaFX
От nlobp в разделе «ПАММ площадки»
Аватар kral85
Неизвестные похитили 23 млн рублей со счетов предприятия в Татарстане
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Латвия замещает российский газ отечественным дровами
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
В КНР запущена первая линия маглева отечественного производства
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Самый перспективный товар XXI века
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Versus18
MMG Inc - money-maker-group.com
От Versus18 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,242
Тем
472,256
Сообщений
11,689,204

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube