Naale Топ Мастер

EliteTradeX - elitetradex.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: EliteTradeX



Планы nvestment От 3,2% - 7,1% ежедневно



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 5% - 3% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OVH Hosting



Перевод с Google:



Цитата: о нас

Рынок BTC является одним из самых популярных направлений инвестиций. Однако не каждый может последовательно зарабатывать в этой сфере: недостаточно опыта и способности правильно торговать на валютном рынке.

Компания « EliteTradeX » была создана успешными трейдерами, которые давно приобрели опыт и знания и поэтому могут оценить риски и ситуацию на валютном рынке, сделать прогнозы продуктов и выбрать наиболее успешные моменты для транзакций.

Наша главная цель - найти и внедрить эффективные и эффективные финансовые решения. Отличительной особенностью компании является инвестиционный потенциал, когда работа на рынке BTC помогает нам сделать правильные шаги для достижения целей.



Успех компании достигается за счет точного расчета, прогнозирования и возможности выбора правильной стратегии. Мы не отклоняемся от плана, даже если фактическая прибыль намного больше, чем планировалось. Инвестиционные планы:



Цитата: УПАКОВКА ВОЛЬФА (40 дней)

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 5000,00 3,20





LETHAL PANTHER (40 дней)

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 25,00 - $ 5000,00 3,60





HAWK EYE (35 дней)

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 250,00 - $ 5000,00 4,50





КРАСНЫЙ БУЛЛ (30 дней)

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 1000,00 - $ 5000,00 5,40





ЛЮДИ (25 дней)

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 2000.00 - $ 5000.00 7.10





КРОВЬ УЩЕРБА (42 дня)

Планируемая сумма ($) Недельная прибыль (%)

План 1 $ 100,00 - $ 5000,00 25,00





MAMMOTHS DYNASTY (42 дня)

Планируемая сумма ($) Недельная прибыль (%)

План 1 $ 500,00 - $ 5000,00 30,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 178066943

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14507714 (Elitetradex.com)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to elitetradex.com User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney$103 уровня: 5% - 3% -1%МгновенноComodo CA LimitedOVH HostingПеревод с Google:Мой вклад:

