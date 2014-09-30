Ежедневная выручка стартап-аттракциона VR ANVIO превышает 110 тысяч рублей

Стартап аттракцион виртуальной реальности зарабатывает ежедневно 110 тысяч рублей и окупится за 14 месяцев
Новый проект открылся менее месяца назад, но его уже успели посетить более 2 тысяч человек. Аттракцион ANVIO может окупить свои первоначальные вложение при сохранении суммы доходов за 14 месяцев.
Аттракцион игра виртуальной реальности запустилась с первой аркадой City Z. В игре участники вступают в бой на мечах и с оружием будущего против зомби. Дейтсвие проходит в высотке Москва-Сити. Тестирование игрового процесса началось в апреле этого года и суммарное количество игроков уже превысила 2 тысячи . Выручка за 1 день в прошлом месяце была не ниже отметки в 110 тысяч рублей. Создатели стартапа уверяют, что окупаемость проекта произойдет в течении 14 месяцев.
Технология виртуальной реальности позволяет полностью погрузится в игровой процесс. Сразу в одном игровом процессе может участвовать до 4 людей. Находятся игроки в отдельной комнате в которой установлены датчики для считывания движения игроков и передачи этих движений визуализацию VR. Команде благодаря нано-датчикам удалось добиться мгновенного отклика на движения людей, что позволяет убрать задержку в очках VR.
Проект был реализован в течении 8 месяцев, а суммарная капитализация стартапа превысила 50 миллионов рублей. Деньги выделил отец основателя стартапа Айрат Исхаков. Инвестиции выделились на правах полного возврата по окупаемости.
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По материалам forbes.ru