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Ежедневная выручка стартап-аттракциона VR ANVIO превышает 110 тысяч рублей

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Ежедневная выручка стартап-аттракциона VR ANVIO превышает 110 тысяч рублей


Стартап аттракцион виртуальной реальности зарабатывает ежедневно 110 тысяч рублей и окупится за 14 месяцев

Новый проект открылся менее месяца назад, но его уже успели посетить более 2 тысяч человек. Аттракцион ANVIO может окупить свои первоначальные вложение при сохранении суммы доходов за 14 месяцев.

Аттракцион игра виртуальной реальности запустилась с первой аркадой City Z. В игре участники вступают в бой на мечах и с оружием будущего против зомби. Дейтсвие проходит в высотке Москва-Сити. Тестирование игрового процесса началось в апреле этого года и суммарное количество игроков уже превысила 2 тысячи . Выручка за 1 день в прошлом месяце была не ниже отметки в 110 тысяч рублей. Создатели стартапа уверяют, что окупаемость проекта произойдет в течении 14 месяцев.

Технология виртуальной реальности позволяет полностью погрузится в игровой процесс. Сразу в одном игровом процессе может участвовать до 4 людей. Находятся игроки в отдельной комнате в которой установлены датчики для считывания движения игроков и передачи этих движений визуализацию VR. Команде благодаря нано-датчикам удалось добиться мгновенного отклика на движения людей, что позволяет убрать задержку в очках VR.

Проект был реализован в течении 8 месяцев, а суммарная капитализация стартапа превысила 50 миллионов рублей. Деньги выделил отец основателя стартапа Айрат Исхаков. Инвестиции выделились на правах полного возврата по окупаемости.



Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Метки
бизнес, игры, инвестиции, стартап
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