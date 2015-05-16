Стартап Stratio по разработке спектрометров привлек $21 тысячу инвестиций

Стартап-компания Stratio собрала 21075 долларов инвестиций на Kickstarter
Проект Stratio, Inc. создал спектрометр который может лучше ваших глаз определить, что перед вами. Портативное миниатюрное устройство при соприкосновении с объектом сканирует спектральные данные предмета и при помощи программного обеспечения и анализа определяет, какой это предмет.
Стартап за семь дней до конца этапа на kickstarter смог собрать 21 075 долларов из 25 тысяч необходимых. Инвесторами стали 67 человек. Если проекту удастся собрать оставшиеся чуть менее 4 тысячи долларов, то создатели получат деньги на осуществление своего продукта.
Команда имеет основателей из 3 стран, а именно США, Южная Корея и Франция. В течении двух последних лет разработчики работали над доступностью спектроскопии и вот они смогли презентовать по настоящему инновационный продукт. Портативное устройство выполняющее анализ и сбор спектральных данных выполняет все функции полноценного спектрометра для определения объектов.
Устройство имеет имя LinkSquare. Устройство может запросто отличить настоящие драгоценные камни от поддельных, а так же рассказать состав различных блюд. Вся информация отображается на синхронизированном смартфоне или ноутбуке. Спектрометр LinkSquare использует лазер для определения объектов которые не всегда понятны глазу человека. Лазер посылает волновой сигнал и получает ответ на реакцию и анализирует данную информацию. По сути каждый продукт имеет свою уникальную реакцию, по этому если продукт будет в БД приложения, то он с легкостью определится системой.
Уникальность: 100.00%
Перевод специально для mmgp.ru kickstarter