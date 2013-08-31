Разработчик сервиса на основе подписок для мобильных игр привлек $20 млн

Разработчик сервиса на основе подписок для мобильных игр с Лос-Анджелесе, GameMine, привлек $20 млн в рамках Series A. Раунд возглавил Palisades Venture Capital. Инвестиции будут направлены на расширения услуг компании и увеличения количества доступных игр для подписки.
GameMine управляет многонациональной компанией по выпуску мобильных игр, которая разрабатывает, лицензирует и приобретает мобильные игры, а затем предоставляет их пользователям более чем в 135 странах через рынок мобильных игр. Компания использует свою талантливую глобальную сеть разработчиков и игровых экспертов для предоставления разнообразных тематических мобильных игровых порталов. GameMine имеет партнерские отношения с операторами мобильной связи и приложениями для распространения этих игр среди потребителей на основе подписки, без рекламы.
«В индустрии мобильных игр давно решены проблемы, связанные с монетизацией, чаще всего полагаясь на доходы от рекламы и покупки в приложениях для создания рентабельности инвестиций в мобильные игры», - говорит Даниэль Старр, генеральный директор GameMine.
«Кроме того, большая часть этих игр доступна только при покупке с помощу кредитных карт, что ограничивает доступ к огромному сегменту населения. Предоставляя разнообразный, основанный на подписке выбор бесплатных мобильных игр, оплачиваемых непосредственно через мобильные операторы, GameMine делает эти проблемы устаревшими, предоставляя беспрецедентный доступ к мобильным играм для всех ».
В настоящее время GameMine имеет 100 игр для подписчиков, а еще 70 планирует добавить в ближайшее время и обслуживает около 3,5 миллионов пользователей из 135 разных стран.
Перевод специально для mmgp.ru