Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,206 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Внешэкономбанк России представил стратегию блокчейн продуктов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:58
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,755
Благодарностей: 1,419
УГ: 6
КП: 0.677
подарки
Внешэкономбанк России представил стратегию блокчейн продуктов
Государственный банк развития России раскрыл свои планы относительно запуска продуктов, построенных на блокчейне.

Согласно Sputnik International, Внешэкономбанк, поддерживаемый российским правительством, сейчас, фокусирует свои усилия в области управления проектами и финансировании цепочек поставок. В публикации цитируются слова председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, который появился на этой неделе на международном экономическом форуме в Петербурге.

Что они делают: по словам Горькова, это своего рода двухсторонний подход: развитие институциональных знаний и догоняющих приложений - в частности, финансирование торговли - что привлекает внимание широкого круга финансовых фирм по всему миру.

Вот как Горьков обозначил инициативу банка по управлению проектами, сообщает Sputnik:

«Когда мы начали думать о том, как эффективно управлять проектами, мы поняли, что платформы нет. Все, что у нас было, устарело. Мы поняли, что блокчейн является хорошей фундаментальной основой и качественной платформой для будущего».

Он сказал, что с тех пор банк начал экспериментальный проект, сосредоточенный вокруг прецедента, с дальнейшими итерациями.

«Мы запускаем первый прототип по управлению проектами этой осенью», - сказал он изданию.

Почему это важно: то, что государственный банк в России направляет свои усилия на то, чтобы запустить сервисы на этой технологии, является заметным - но, возможно, не совсем неожиданным фактом, учитывая темпы развития блокчейна в финансовом секторе страны.

Это происходит спустя несколько месяцев после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к дальнейшим исследованиям в области этой технологий со стороны государственных органов. Правительственные чиновники также заявили в начале этого года, что они планируют разработать регламентирующие блокчейн правил, которые как ожидается, будут представлены к 2019 году.

Эта работа происходит, в то время когда центральный банк России разрабатывает новые правила в отношении Биткойна и цифровых валют, с целью регулирования их как своего рода цифровых товаров.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Alibaba и Fonterra создадут блокчейн-консорциум для контроля за поставками продуктов Анна Чернобай Новости криптовалют 0 24.05.2017 14:31
Внешэкономбанк активизирует усилия по внедрению технологии блокчейн pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 27.12.2016 11:46
Внешэкономбанк готов инвестировать в развитие блокчейна в России clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.10.2016 17:09
Банковский конгломерат UBS представил блокчейн-платформу для мировой торговли clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 3 02.10.2016 10:48
Для России напишут новую стратегию развития — до 2030 г moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.07.2015 16:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар manifesto
Auto-rebate в Forex4you 90%
От manifesto в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Aisller
Аналитика от ЛИФРЕНЬ. Конкурс InstaForex
От Aisller в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар Tigrenish
Крупнейшие бренды увеличили рекламные расходы на YouTube
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар O-lex
Ипотека, займ под недвижимость в Народный капитал недвижимость СПб
От O-lex в разделе «Банковский форум»
Аватар Алёна Фёдорова
RevShareNow.net - заработок с рекламных пакетов
От Алёна Фёдорова в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар рюмашка
myfreedo.ga - от 1 DOGE каждую 1 минуту
От рюмашка в разделе «Краны»
.     
Пользователей
412,206
Тем
472,198
Сообщений
11,687,410

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube