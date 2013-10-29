Внешэкономбанк России представил стратегию блокчейн продуктов

Государственный банк развития России раскрыл свои планы относительно запуска продуктов, построенных на блокчейне.
Согласно Sputnik International, Внешэкономбанк, поддерживаемый российским правительством, сейчас, фокусирует свои усилия в области управления проектами и финансировании цепочек поставок. В публикации цитируются слова председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, который появился на этой неделе на международном экономическом форуме в Петербурге.
Что они делают: по словам Горькова, это своего рода двухсторонний подход: развитие институциональных знаний и догоняющих приложений - в частности, финансирование торговли - что привлекает внимание широкого круга финансовых фирм по всему миру.
Вот как Горьков обозначил инициативу банка по управлению проектами, сообщает Sputnik:
«Когда мы начали думать о том, как эффективно управлять проектами, мы поняли, что платформы нет. Все, что у нас было, устарело. Мы поняли, что блокчейн является хорошей фундаментальной основой и качественной платформой для будущего».
Он сказал, что с тех пор банк начал экспериментальный проект, сосредоточенный вокруг прецедента, с дальнейшими итерациями.
«Мы запускаем первый прототип по управлению проектами этой осенью», - сказал он изданию.
Почему это важно: то, что государственный банк в России направляет свои усилия на то, чтобы запустить сервисы на этой технологии, является заметным - но, возможно, не совсем неожиданным фактом, учитывая темпы развития блокчейна в финансовом секторе страны.
Это происходит спустя несколько месяцев после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к дальнейшим исследованиям в области этой технологий со стороны государственных органов. Правительственные чиновники также заявили в начале этого года, что они планируют разработать регламентирующие блокчейн правил, которые как ожидается, будут представлены к 2019 году.
Эта работа происходит, в то время когда центральный банк России разрабатывает новые правила в отношении Биткойна и цифровых валют, с целью регулирования их как своего рода цифровых товаров.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность