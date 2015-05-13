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OnePulse привлек $2млн для приложения по обмену мнениями с вознаграждением на PayPal

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#1
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OnePulse привлек $2млн для приложения по обмену мнениями с вознаграждением на PayPal

OnePulse, расположенный в Великобритании, привлек $2,07 млн посевного финансирования для своего интерактивного приложения по обмену мнениями и советами.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Beacon Capital в сотрудничестве с компанией Bbh Zag, а также местными бизнес-ангелами из Next 15. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего запуска этим летом.
«Наша команда создала уникальный продукт. Он переопределяет концепцию рыночных исследований с помощью веселого, полезного мобильного приложения, которое можно использовать каждый день», - сообщил Ник Вальтер, руководитель по маркетингу OnePulse.
Основанная в 2013 году под руководством генерального директора Атула Чоудри, OnePulse является разработчиком веб-платформы и мобильного приложения, которое позволяет компаниям, различным брендам и простым пользователям создавать тематические группы и отвечать на поставленные вопросы другими пользователями.

Приложение также позволяет высказать своё субъективное мнение о последних новостях, продуктах, технологиях. Можно также обсудить интересы, хобби, а также дать рекомендации на сегодняшний день (что одеть на вечер, что сказать на конференции и др.).

Все действия пользователей вознаграждаются очками либо начислением вознаграждения, которое впоследствии можно вывести на платежную систему PayPal.

На сегодняшний день, платформа работает в Англии, Северной Африке, а также сотрудничает с такими компаниями как Aviva, Publicis, Saatchi, Marks & Spencer, Coca-Cola и KFC.

Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 2 млн инвестиций как от венчурных инвесторов, так и путем сбора средств через краудфандинговые платформы.

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MitroKARINA (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:50
#2
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 1,823
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Re: OnePulse привлек $2млн для приложения по обмену мнениями с вознаграждением на Pay
Мнение умных людей будет стоить денег ) Интересно а будет рейтинг авторов мнений и зависит ли от этого цена
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Метки
pay pal, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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