OnePulse привлек $2млн для приложения по обмену мнениями с вознаграждением на PayPal

OnePulse, расположенный в Великобритании, привлек $2,07 млн посевного финансирования для своего интерактивного приложения по обмену мнениями и советами.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Beacon Capital в сотрудничестве с компанией Bbh Zag, а также местными бизнес-ангелами из Next 15. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего запуска этим летом.
«Наша команда создала уникальный продукт. Он переопределяет концепцию рыночных исследований с помощью веселого, полезного мобильного приложения, которое можно использовать каждый день», - сообщил Ник Вальтер, руководитель по маркетингу OnePulse.
Основанная в 2013 году под руководством генерального директора Атула Чоудри, OnePulse является разработчиком веб-платформы и мобильного приложения, которое позволяет компаниям, различным брендам и простым пользователям создавать тематические группы и отвечать на поставленные вопросы другими пользователями.
Приложение также позволяет высказать своё субъективное мнение о последних новостях, продуктах, технологиях. Можно также обсудить интересы, хобби, а также дать рекомендации на сегодняшний день (что одеть на вечер, что сказать на конференции и др.).
Все действия пользователей вознаграждаются очками либо начислением вознаграждения, которое впоследствии можно вывести на платежную систему PayPal
.
На сегодняшний день, платформа работает в Англии, Северной Африке, а также сотрудничает с такими компаниями как Aviva, Publicis, Saatchi, Marks & Spencer, Coca-Cola и KFC.
Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 2 млн инвестиций как от венчурных инвесторов, так и путем сбора средств через краудфандинговые платформы.
Специально для MMGP.RU
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