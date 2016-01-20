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MONOQI привлекает €15 млн, чтобы стать ведущей платформой для индивидуального дизайна

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MONOQI привлекает €15 млн, чтобы стать ведущей платформой для индивидуального дизайна

MONOQI, онлайн-приложение для подбора дизайна, получает нового инвестора и будет использовать новый капитал для расширения на Ближний Восток. Новый инвестор в рамках этого раунда финансирования серии C в размере €15 млн - Al Jazeera Al Hadina - компания по управлению капиталом, которая представляет богатые ближневосточные семьи.

Одна треть капитала (€5 млн) войдет в совместное предприятие в Дубае, чтобы удовлетворить еще малоразвитый рынок электронной коммерции. Это совместное предприятие делает MONOQI частью консорциума инвесторов, который хочет сформировать и расширить рынок электронной торговли в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы с нетерпением ждем выхода на рынок - это невероятная возможность, но это ставит перед нами и серьезные задачи, которые мы будем решать с открытым взглядом и острым умом", - сказал Саймон Фабич, основатель и главный исполнительный директор MONOQI. MONOQI будет представлять продукцию известных дизайнеров и перспективных новичков на Ближнем Востоке. Фабич далее объяснил: "Мы стремимся более тесно сотрудничать с местными дизайнерами, чтобы расширить разнообразие нашего ассортимента и объединить исключительных талантов и энтузиастов дизайна на единой платформе."

Для MONOQI создание совместного предприятия представляет собой ценную возможность. Рынок электронной коммерции на Ближнем Востоке в настоящее время сильно растет: Саудовская Аравия занимает 25% рынка электронной коммерции стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и растет примерно на 30% в год. В частности, сферы здравоохранения и красоты, моды и дизайна интерьера становятся все более популярными в Саудовской Аравии. Однако на рынке еще нет предложения соответствующего спросу.

В настоящее время партнеры планируют открыть филиал в Дубае до конца этого года и искать сотрудников на месте. В прошлом году компания MONOQI увеличила продажи на 35% и достигла чистого объема продаж в €23,2 млн.


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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 19:35.
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