Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,159 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Турция отменила визовый режим для украинцев

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:24
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,070
Благодарностей: 754
УГ: 14
КП: 0.311
подарки
Турция отменила визовый режим для украинцев
Начиная с сегодняшнего дня, украинцы могут ездить в Турцию по внутренним паспортам в форме ID-карточек, так как с я июня вступает в силу соглашение о взаимных поездках для граждан двух стран, — сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.



Дипломат уточнил, что граждане Украины и Турции, пользующихся паспортами в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, смогут: въезжать, выезжать, двигаться транзитом и находиться без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней на турецкой территории. Такие же условия действуют и для граждан Турции в Украине.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман у себя в Facebook напомнил, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано во время его визита в Анкару 14 марта 2017 года, а уже через три дня Кабмин принял постановление о его утверждении.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дания официально отменила банковские чеки bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 12.01.2017 20:06
Визовый центр "Окно в Европу" - лохотрон! Infolist Список интернет мошенников 1 30.11.2016 22:05
«Трансаэро» отменила 48 рейсов на 14 октября MR-Donald Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.10.2015 17:24
Безвизовый режим с ЕС грозит Украине массовым "побегом" украинцев Sashoua Политика и экономика 4 17.11.2014 01:21
RBK Money отменила сразу много комиссий Saprano RBK Money 7 05.01.2014 07:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Золото дешевеет на фоне крепкого доллара
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Octhyip - www.Octhyip.com
От SLAM в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар putoran
Минфин разместит на Московской бирже облигации в юанях
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lomobodo
Путин отложил вступление антиофшорного закона в силу
От lomobodo в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Oblomovo
Online-Union - online-union.org
От Oblomovo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Как отличить нормального брокера от кухни?
От Amethyst85 в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
412,159
Тем
472,090
Сообщений
11,684,940

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube