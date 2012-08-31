Турция отменила визовый режим для украинцев

Начиная с сегодняшнего дня, украинцы могут ездить в Турцию по внутренним паспортам в форме ID-карточек, так как с я июня вступает в силу соглашение о взаимных поездках для граждан двух стран, — сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Дипломат уточнил, что граждане Украины и Турции, пользующихся паспортами в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, смогут: въезжать, выезжать, двигаться транзитом и находиться без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней на турецкой территории. Такие же условия действуют и для граждан Турции в Украине.
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман у себя в Facebook напомнил, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано во время его визита в Анкару 14 марта 2017 года, а уже через три дня Кабмин принял постановление о его утверждении.