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Вице-премьер Игорь Шувалов: в России нет моды на предпринимательство

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Вице-премьер Игорь Шувалов: в России нет моды на предпринимательство
Вице-премьер Игорь Шувалов: в России нет моды на предпринимательство

По мнению вице-премьера, деятельность бизнесменов не несет ценности в глазах общества. Об этом Игорь Шувалов заявил на заседании Российского форума малого и среднего предпринимательства, пишет RNS.

По словам вице-премьера, несколько лет назад среди молодых людей престижной считалась работа на госкорпорации или в прокуратуре. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия «тяги к риску», а также потому, что общество не рассматривает работу бизнесменов как сколько-нибудь важную деятельность.
По мнению Шувалова, молодые люди активнее стремились бы создать собственное дело, если получали бы общественное признание.

«Нет в России моды к предпринимательству», - резюмировал он.
Ранее исследователи «Высшей школы менеджмента» СПГУ подсчитали, что каждый третий бизнесмен начал собственное дело из-за отсутствия других источников дохода. При этом за два года, с 2014 по 2016, предпринимательская активность выросла на 35%.

источник - incrussia.ru
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