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Российский МС-21 обречён на оглушительный успех

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Российский МС-21 обречён на оглушительный успех


Вступление

В воскресенье, 28 мая 2017 года, практически через год после торжественной выкатки (8 июня 2016 года) российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил свой первый полёт.


По информации, предоставленной корпорацией "Иркут" полёт прошёл в штатном режиме, а полётное задание - выполнено. Лайнер пилотировали летчики-испытатели, Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев, критических неисправностей и проблем - не обнаружено.

Дальность полёта МС-21 составляет до 5,5 тыс. км в любых метеоусловиях; крейсерская скорость - 850 км/час. Авиалайнер будет представлен в двух модификациях: на 160–211 и на 130–176 кресел.

Почему же авиалайнер МС-21 обязательно ждёт успех?

МС-21 не просто станет в ряду с "Эйрбасами" и "Боингами", но и превзойдёт их некоторым параметрам.

Так, по заявлениям разработчика, его эксплуатационные характеристики понижены на 10-12% по сравнению с конкурентами из текущего поколения пассажирских лайнеров и на 6-7% с модернизированными версиями "Эйрбасов" и "Боингов".

Данное достижение стало следствием другого, не менее важного: в конструкции самолёта впервые в истории гражданской авиации применено композитное крыло, произведённое безавтоклавным способом, что уменьшает также и стоимость разработки.

Так, стоимость лайнера МС-21 – около 85 млн. долларов, а его ближайших конкурентов - Airbus A319neo и Boeing 737 MAX – от 97,5 до 124,4 млн. долларов и от 90,2 до 116,6 млн долларов соответственно.

За счёт внедрения передовых технологических решений время оборота лайнера в аэропорту снижено более чем в пять раз, чем у существующих аналогов.

Вместе с некоторыми другими преимуществами: вместимости, эффективности топливной и эффективности весовой эксплуатация лайнера будет приносить дополнительные 3 млн. дохода при эксплуатации лайнера.

Кстати, вместимость по пассажирам увеличена, но не за счёт комфорта: в салоне нового лайнера на одного пассажира приходится больше места, чем в аналогичных машинах.

Немаловажными, но всё же дополнительными преимуществами являются также сниженная на 20% эмиссия вредных веществ в атмосферу и пониженный уровень шума.

Заказчику на выбор предоставляется два варианта двигателя: новейший наш ПД-14 и американский. Но мы-то знаем, что наш лучше и будут выбирать именно его

Заказы на МС-21

Уже на момент выкатки самолёта были сделаны твёрдые заказы на 175 лайнеров, и на 100 - опционы. Надо также учитывать тот факт, что самолёт относится к наиболее востребованному в мире классу среднемагистральных самолётов, данный рынок продолжает расти - так что проблем с заказами точно не предвидится.

Кроме того, госкомпаниям по поручению Медведева предписано покупать отечественные самолёты, что даст дополнительные заказы.

Планы по выпуску самолётов

О планируемых объёмах выпуска МС-21 известно следующее: к 2020 планируется выпускать 20 самолетов в год, а к 2023 объёмы выпуска составят 70 машин.

По сообщению РИА "Новости" по состоянию на 30 мая 2017 года собирают ещё три машины, из них одна уже практически готова. Также, параллельно, идёт сборка первых пяти серийных бортов.

А вы что думаете о перспективах нового российского пассажирского лайнера?

По материалам:
1. https://www.facebook.com/dmitry.rogo...28946023795399
2. https://www.vz.ru
3. https://ria.ru
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